استدعاء شاب أمريكي للتحقيق في قضية أسهم جيم ستوب

نقلت رويترز أن السلطات المالية في ماساشوسيتس وجهت استدعاء قضائيا لشاب أمريكي للشهادة حول دوره في خسارة صناديق تحوط قرابة 13 مليار دولار، والنظر إلى تضارب مصالح في عمله -وسيط مالي مسجل لبيع الاسهم – سابقا مع شركة الاستثمارات والتأمين العملاقة ماس ميوتشوال ومقرها ماساتشوستس، والترويج لأسهم جيم ستوب التي ولدت تقلبات في سوق الاسهم حين قفزت 400 % الشهر الماضي.

وأبلغت الشركة السلطات بأنها لم تكن على دراية بأنشطة جيل خارج عمله وأنهم سبق أن رفضوا سابقًا طلبًا قدمه لإدارة محفظة استثمارات لصديق للعائلة” . وكان جيل قد استقال وأبلغ شركته بنيته ترك العمل يوم 21 يناير وأن آخر يوم له كان 28 يناير ، على حد قولها.

ومن المقرر أن يدلي جيل بشهادته أمام قسم الأوراق المالية بولاية ماساتشوستس في 26 فبراير ، وفقًا لمذكرة الاستدعاء.

وحقق كيث أرباحا تقارب 50 مليون دولار من أسهم جيم ستوب، بعد أن قاد عملية لتنسيق شراء لأسهم شركة تجزئة تبيع منتجات الألعاب في متاجر أمريكية ودول أخرى، بعد أن اكتشف عبر موقع مالي معطيات عمليات البيع على المكشوف ، تتعرض لها أسهم الشركة، أي أن مستثمر ما، وهو صناديق تحوط في هذه الحالة، يستعير أسهم الشركة- كانت وقتها بـ 18 دولار تقريبا- لبيعها في عملية تؤدي إلى زيادة المعروض وهبوط أسهم الشركة، وبعدها يقوم بتسديد ثمنها بالسعر اللاحق.

تؤدي هذه العملية للتأثير بما يعرف بـ شعور المستثمرين أو ميولهم تجاه اسهم شركة ما في سوق الأوراق المالية، فحين ترى عمليات بيع لأسهم شركة فذاك يعني أن هناك من يحاول التخلص منها، كما يساهم ذلك بحركة هبوط الأسهم بمبدأ العرض والطلب، فهناك أسهم معروضة للبيع، وبالتالي ينخفض سعر تلك الأسهم أيضا.

نشر الشاب لقطات فيديو على يوتيوب وتدوينات على شبكة ريديت الاجتماعية في قسم باسم (رهانات وول ستريت wallstreetbets) ضمنها معلومات تعرف باسم الاستقصاء اللازم- DD- Due Diligence -لتبرير دعوته لشراء أسهم شركة جيم ستوب.