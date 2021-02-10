اكبر صناديق الاستثمارات يخطب ود متداولي الاسهم عبر الشبكات الاجتماعية

دفعت تطورات سريعة تشهدهاساحة تداول الأسهم عبر الإنترنت بشركة فيديليتي التي تدير استثمارات تزيد على ترليون دولار اميركي لملايين من حملة الاسهم، وهي اكبر صناديق الاستثمارات في الولايات المتحدة لخوض غمار الترويج عبر الشبكات الاجتماعية مثل ريديت ونشر حوار بأسلوب توجيه أي سؤال لمشتركي ريديت لمسؤول في الشركة.

ونشر جريج مورفي من فيديليتي انفستمنتس Fidelity Investments تدوينة يعرض فيها استعداده لتلقي أي سؤال (باسلوب معروف على شبكة ريديت بعنوان “اسألني أي سؤال”) ويخص مشتركي قسم التداول للرد على أسئلتهم مساء اليوم الأربعاء قائلا إنه يرحب بالعديد من العملاء الذين انضموا إلى منصة الشركة مؤخرًا وفتحوا حسابات جديدة بصفته خبير في التداول في فيديليتي.

يأتي ذلك بعد أن حققت شبكة ريديت الاجتماعية إقبالا واسعا و متابعة كبيرة مع كسبها الملايين من المشتركين الجدد من حول العالم خلال الإقبال المحموم على شراء أسهم جيم ستوب وهي شركة تجزئة تعمل في قطاع ألعاب الفيديو، مع حملة قام بها هؤلاء الهواة على شبكة ريديت الاجتماعية لتنسيق حملة عالمية لشراء أسهمها. وارتفع عدد المشتركين بقسم “وول ستريت بتس” من مليوني مشترك إلى قرابة 9 ملايين.

وتصدر تطبيق ريديت لأول مرة قائمة أكثر التطبيقات تنزيلا على متجر أبل بحسب أبتوبيا التي تورد أن عمليات تنزيل التطبيق وصلت لمستويات 199 ألف تنزيل يوميا خلال اسبوعين.

يذكر أن فيديليتي للاستثمارات ساهمت بتمويل ريديت سنة 2019، فيما تؤكد شبكة ريديت أن موقعها يجذب أكثر من 50 مليون مستخدم يوميًا قبل أن يرتفع هذا الرقم في الشهر الماضي بعد طفرة في قسم تداول الاسهم (وول ستريتس بتس) في موقع الشبكة الاجتماعية.