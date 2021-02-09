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Posted inالأسهم

هل يتكرر نجاح أسهم تسلا مع استعداد ستارلنك التابعة لـ سبيس إكس للطرح الأولي؟

بدأت شركة ستارلينك Starlink التي أطلقها مؤسس تسلا يلون ماسك بقبول الطلب المسبق على خدمتها الفضائية استعدادا لطرح أولي قريب

محرر في الموقع by محرر في الموقع
هل يتكرر نجاح أسهم تسلا مع استعداد ستارلنك التابعة لـ سبيس إكس للطرح الأولي؟

وتلفت الشركة على موقعها أن رسوم الطلبات المسبقة “قابلة للاسترداد بالكامل” ، وستقدم الشركة خدماتها في البداية لمشتركين في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

ونقلت سي إن بي سي عن الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس SpaceX أنه “بمجرد أن نتمكن من التنبؤ بالتدفق النقدي بشكل معقول ، ستقوم ستارلنك بطرح الاكتتاب العام”.

وبات أكثر من 10 آلاف شخص في الولايات المتحدة والعالم متصلين بالإنترنت من خلال شبكة ستارلنك للأقمار الاصطناعية التي أطلقتها الشركة ضمن برنامج “ستارلينك” للإنترنت الفضائي.

وظهر الرقم الذي كشفت عنه الشركة في وثيقة تم توجيهها إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية مؤخرا.

وقالت سبيس أكس، في بيان، إن “أداء الشبكة يتسارع بشكل كبير في الوقت الحالي”، ضمن برنامج تجريبي كان قد أُطلق في أكتوبر الماضي.

تأمل ستارلنك أن تنشر 4425 قمرا اصطناعيا في المدار بحلول عام 2024 ، وسبق أن أطلقت أكثر من 1000 قمرا صناعيا  وتخطط لبناء ونشر إصدارات أكثر تقدما من أقمارها الاصطناعية.

وتهدف الشركة لتزويد خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية إلى المناطق النائية ، وتبلغ تكلفة الخدمة حاليا 99 دولارا شهريا، إلى جانب 499 دولارا للحصول على الأدوات اللازمة.

ورغم تحذير الشركة لعملائها الأوائل من احتمال حصول تقطع في الخدمة، أكدت أن سرعة الإنترنت الفضائي تجاوزت خلال تجربتها سرعة 100 ميغا-بت في الثانية.

وتمتلك سبيس أكس موافقة هيئة الاتصالات الفيدرالية، يخولها إنشاء شبكة إنترنت فضائية بقوة 12 ألف قمر صناعي تحت اسم “ستارلينك”، وسيتم إطلاقها ضمن حصتها البالغة 42 ألف قمر صناعي إلى المدار.

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