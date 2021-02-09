بورصة وول ستريت تسجل مستويات إغلاق قياسية مرتفعة بدعم من آمال التحفيز وتوزيع اللقاح

وصعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية وسجل المؤشران ستاندرد اند بوز 500 وداو جونز سادس جلسة على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاعات لهما منذ أغسطس آب.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 236.78 نقطة، أو 0.76 بالمئة، إلى 31385.02 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 28.75 نقطة، أو 0.74 بالمئة، ليغلق عند 3915.58 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 131.35 نقطة، أو 0.95 بالمئة، إلى 13987.64 نقطة.

وارتفعت الأسهم الآسيوية في الغالب يوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت وول ستريت إلى مستوى قياسي جديد.

وارتفعت أسعار شانغهاي وطوكيو وسيول بينما انخفضت أسعار هونج كونج.