محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inالأسهم

في غفلة قصيرة، مستثمرون كبار في «وول ستريت» يقتنصون أسهم التكنولوجيا

في غفلة عن مستثمرين صغار كان منشغلين بشراء أسهم مثل «جيم ستوب» سارع مستثمرو وول ستريت الأثرياء بضخ مبالغ قياسي بلغت 4.2 مليارات دولار في أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة الأسبوع الماضي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
في غفلة قصيرة، مستثمرون كبار في «وول ستريت» يقتنصون أسهم التكنولوجيا

  لندن- رويترزالتاريخ: 06 فبراير 2021- أظهرت بيانات تدفقات من «بنك أوف أمريكا»، أمس، أن مستثمري «وول ستريت» الأثرياء ضخوا مبلغاً قياسياً قدره 4.2 مليارات دولار في أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة الأسبوع الماضي، إذ استفادوا من التراجع الطفيف لـ«وول ستريت»، بينما كان المتعاملون الأفراد منشغلين بشراء أسهم مثل «جيم ستوب». ودخل عدد كبير من صغار المستثمرين الأفراد في معركة مع محترفي «وول ستريت»، الشهر الماضي، عبر شراء أسهم كونت فيها صناديق التحوط مراكز مدينة كثيفة. وخلال الصراع، اضطر بعض الصناديق لبيع مراكز دائنة كونتها في أسهم لتغطية الخسائر، ما تسبب في انخفاضات أوسع نطاقاً لأسعار الأسهم.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار لدى «بنك أوف أمريكا»، مايكل هارتنت، إن «كبار العملاء بوجه عام اشتروا على نحو واضح أسهماً في (فيس بوك)، و(أمازون)، و(أبل)، و(نتفليكس)، و(مايكروسوفت)، و(ألفابت) المالكة لـ(غوغل)، التي سجلت أداء أقل من السوق». ودفعت حمى تداولات المستثمرين الأفراد الفضة لتجاوز مستوى 30 دولاراً للأوقية، للمرة الأولى منذ 2013، قبل أن تهبط الأسعار. وقال «بنك أوف أمريكا» إن «المعدن النفيس استقطب تدفقات قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء».

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا