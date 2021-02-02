محرر في الموقع by محرر في الموقع

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أكثر من 114 مليار ريال يستثمرها السعوديون بالأسهم الأمريكية وخفايا البيع على المكشوف

تداول السعوديين في الأسهم الأمريكية بنهاية الربع الثالث 2020 زاد عن 114 مليار ريال بالاستناد إلى رصد لقيم التداول في الأسهم الأمريكية، التي تتم عن طريق الوسطاء المحليين، ولكن ماذا عن الاستثمار بالأسهم مباشرة عبر الإنترنت أو تطبيقات الجوال؟

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أكثر من 114 مليار ريال يستثمرها السعوديون بالأسهم الأمريكية وخفايا البيع على المكشوف

أشار تحليل لـ د. فهد الحويماني في صحيفة الاقتصادية السعودية إلى أن تداول السعوديين في الأسهم الأمريكية بنهاية الربع الثالث 2020 زاد عن 114 مليار ريال بالاستناد إلى رصد لقيم التداول في الأسهم الأمريكية، التي تتم عن طريق الوسطاء المحليين، أي عن طريق المصارف والوسطاء في المملكة ممن يقدم خدمة تداول الأسهم الأمريكية، حيث تقوم هيئة السوق المالية بنشر هذه الإحصائية كل ثلاثة أشهر.

ويلفت الحويماني إلى جانب هام وهو أن نسبة كبيرة من المتعاملين السعوديين بالأسواق الأمريكية يقومون بذلك عن طريق فتح حسابات لدى وسطاء داخل أمريكا عن طريق الإنترنت (وتطبيقات الجوال )، ويقدر أن هذه النسبة أكبر من نسبة الذين يتعاملون مع وسطاء محليين.

لا يتوفر تطبيق روبن هود المجاني في التداول، خارج الولايات المتحدة ولكن هناك تطبيقات عديدة أخرى برسوم أو عمولة  مخفضة أو معدومة أحيانا.

ولا بد من الانتباه أن هناك مكاسب أحيانا من العمولة العالية لأنها تكشف خفايا كثيرة في تطبيقات التداول مثل إي ساكسوبنك و إي تورو وشواب وفيديلتي و eTrade وغيرها.

ومثلا يمكنك الطلب من الوسيط المحلي إلغاء منح المضاربين القدرة على استدانة أسهم منك عند قيامهم بالبيع على المكشوف، أي حين يسعون لتخفيض قيمة أسهم الشركة التي تستثمر فيها أنت بأسهم. وهي جانب خفي لا ينتبه له من يتداول بالأسهم عبر التطبيقات.

وتحمل تسهيلات المضاربين في تطبيقات التداول أسماء عديدة مثل برنامج اقراض الأسهم share lending program، وفي تطبيق شواب تأتي باسم آخر وهو Security Lending Fully Paid Program (SLFPP).

وكشفت مضاربات أسهم جيم ستوب هذه الميزة التي أزعجت متداولي أسهم شركة جيم ستوب حين علموا أن أسهمهم تستخدم ضدهم لتخفيض سعر أسهم الشركة حين يتيحون دون علمهم إقراض أسهمهم لمضاربين يسعون لعمليات البيع على المكشوف ضد أسهم الشركة (رابط تدوينة في موقع ريديت تكشف اسم تسهيلات الإقراض في كل تطبيق للتداول).

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