كل ما تريد معرفته عن جيم ستوب وخسائر بالمليارات لصناديق التحوط

يتحدث بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم في ساكسو بنك، لأريبيان بزنس عما يحدث في بورصة نيويورك ويلفت بالقول:” واصلت أسهم جيم ستوب (GameStop)، وعدد آخر من أكثر الأسهم الأمريكية بيعاً على المكشوف، تداولاتها المرتفعة البارحة الخميس، وتجدّد ذلك في التداولات المبكرة للسوق حيث تعرّضت مراكز البيع على المكشوف للضغوطات.

وطرأت عدّة متغيّرات تمّ التطرّق لها في تحديثنا للأسهم الصادر اليوم. وقد احتلّ مأزق البائعين على المكشوف عناوين الأخبار الرئيسية، ولكنه تسبب بأكبر تحرّك ليوم واحد في مؤشر فيكس للتقلبات منذ 5 فبراير 2018، ليضاف إلى التوترات وانخفاض المخاطر في العديد من استراتيجيات الأسهم. وسنخوض في الأرباح من آبل وفيسبوك، ونركّز على الزخم القويّ لأسهم تسلا.”

وكان صندوق تحوط قد تورط بممارسات شائعة وهي المراهنة على أسهم شركة بالهبوط من خلال ضخ أسهمها- بعد اقتراضها- لإعادة بيعها في السوق ورفع العرض عليها لتخفيض قيمتها فيما قام أحدهم بكشف رهانه ليقود حملة على الشبكات الاجتماعية لإنقاذ أسهم شركة جيم ستوب ويكبد صناديق التحوط بخسائر بمليارات الدولارات

وبسبب الارتفاعات السعرية المفاجئة التي بلغت (1900٪ في ثلاثة أسابيع)، اضطرت صناديق التحوط إلى إلغاء رهاناتها على انخفاض أسعار هذه السندات المالية، وباتت بعض صناديق التحوط على حافة الانهيار.

وتظهر إفصاحات شركة جيم ستوب أن تداول أسهمها يشمل 71 مليون سهم، فيما تتهم صناديق التحوط بتعويم أسهم مزورة مع وصول أسهم الشركة المتداولة لأكثر من 100 مليون سهم.