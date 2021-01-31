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مأزق البائعين على المكشوف

مأزق البائعين على المكشوف، والعائدات، والتحليلات الكمّية، وعودة التقلبات المفرطة إلى الأسواق في أمريكا

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مأزق البائعين على المكشوف
بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم في ساكسو بنك

يتحدث بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم في ساكسو بنك، لأريبيان بزنس عما يحدث في بورصة نيويورك ويلفت بالقول:” واصلت أسهم جيم ستوب (GameStop)، وعدد آخر من أكثر الأسهم الأمريكية بيعاً على المكشوف، تداولاتها المرتفعة البارحة الخميس، وتجدّد ذلك في التداولات المبكرة للسوق حيث تعرّضت مراكز البيع على المكشوف للضغوطات.

وطرأت عدّة متغيّرات تمّ التطرّق لها في تحديثنا للأسهم الصادر اليوم. وقد احتلّ مأزق البائعين على المكشوف عناوين الأخبار الرئيسية، ولكنه تسبب بأكبر تحرّك ليوم واحد في مؤشر فيكس للتقلبات منذ 5 فبراير 2018، ليضاف إلى التوترات وانخفاض المخاطر في العديد من استراتيجيات الأسهم. وسنخوض في الأرباح من آبل وفيسبوك، ونركّز على الزخم القويّ لأسهم تسلا.”

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