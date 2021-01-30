70 مليار دولار خسائر شركات أمريكية في مضاربات سوق الأسهم بالبيع على المكشوف

ونقلت رويترز أن بيانات صادرة عن شركة أورتكس Ortex لتحليلات البيانات المالية الخميس أن البائعين على المكشوف تكبدوا خسائر تقدر بـ 70.87 مليار دولار من مراكز البيع في الشركات الأمريكية حتى الآن هذا العام.

أصبح الاستثمار باستهداف الشركات التي تتعرض أسهمها للبيع على المكشوف هدفا وتوجها للاستثمار بين متداولي الأسهم الصغار بعد أن انتشر عبر أسواق الولايات المتحدة وأوروبا. و أظهرت بيانات Ortex أنه حتى يوم الأربعاء ، كانت هناك صفقات بيع خاسرة في أكثر من 5000 شركة أمريكية.

وأظهرت بياناتها أيضًا أن الخسائر المقدرة من بيع أسهم جيم ستوب على المكشوف بلغت 1.03 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن ، في حين أن أولئك الذين يبيعون على المكشوف لأسهم شركة بد باث أند بيوند كانوا يتطلعون إلى خسارة 600 مليون دولار

وقالت أورتكس إن الأرقام تستند إلى التغير في أسعار التداول بين بداية يناير وحتى إغلاق الأربعاء ، وعدد المراكز التي شهدت عمليات بيع على المكشوف.