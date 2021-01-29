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مضاربات ضد البيع على المكشوف ترفع قيمة جيم ستوب لـ10 مليارات دولار

امتدت المضاربات بين المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية عقب خسائر فادحة تكبدتها صناديق تحوط بعد رهانات ضد شركة صغيرة في عمليات البيع على المكشوف مما رفع قيمة جيم ستوب لـ10 مليارات دولار

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مضاربات ضد البيع على المكشوف ترفع قيمة جيم ستوب لـ10 مليارات دولار
حقق شاب اسمه كيث جيل ويعتبر وراء شرارة الشراء المحموم لأسهم جيم ستوب، قرابة 50 مليون دولار من المكاسب بأسهم جيم ستوب

قفز عدد المشتركين بموقع صفقات وول ستريت على شبكة ريديت إلى أكثر من 5 ملايين بعد أن تسبب بخسارة صناديق تحوط مليارات الدولارات.

 وحسب رويترز، أظهرت بيانات من شركة أورتكس للتحليلات اليوم أن مستثمري سوق الأسهم الأمريكية يجثمون فوق خسائر تقدر بنحو 70.87 مليار دولار منذ بداية العام في رهاناتهم ضد شركات أمريكية عقب ارتفاعات هائلة في أسعار بعض الأسهم ذات المراكز المدينة الكثيفة.

وقفزت بعض الأسهم مثل سهم شركة جيم ستوب لبيع ألعاب الفيديو أكثر من 1000 % على مدى الأسبوع الأخير، مدفوعة في الأساس بمستثمرين أفراد يتداولون عبر تطبيقات الإنترنت ويتبادلون النصائح على منتديات التواصل الاجتماعي.

واضطرت مثل تلك المكاسب الباعة على المكشوف لإعادة شراء الأسهم من أجل تغطية خسائر محتملة. وتضخمت تلك التحركات مع شراء مزيد من المستثمرين الأفراد في الأسهم.

وتُظهر بيانات أورتكس أنه حتى الأربعاء، كانت توجد مراكز مدينة خاسرة في أكثر من 5 آلاف شركة أمريكية.

وتفيد تقديرات الشركة أن تكوين مراكز مدينة في «جيم ستوب» ربما بلغت تكلفته 1.03 مليار دولار منذ بداية السنة، في حين بلغت خسائر أصحاب المراكز المدينة في شركة بد باث أند بيوند 600 مليون دولار.

وامتدت المعركة بين المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية. فقد ارتفعت أسهم شركتي وبجت ومجموعة تاسال الأستراليتين‭ ‬- وهما من الأسهم ذات المراكز المدينة الكثيفة – أكثر من 5 % اليوم، رغم تراجع المؤشر العام للسوق.

واستهدف المستثمرون الأفراد كذلك بعض الأسماء الأوروبية ذات المراكز المدينة الأكبر في السوق مثل بيرسون وسينوُرلد، لكن بخسائر أقل كثيراً مما في الولايات المتحدة.

وتفيد بيانات أورتكس أن خسائر أصحاب المراكز المدينة في بيرسون بلغت حوالي 208 ملايين دولار، تليها نوكيا بنحو 205 ملايين دولار.

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