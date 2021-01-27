6 مليارات دولار مكاسب شركة جيم ستوب الموشكة على الافلاس بسبب مزاح

وأشارت الصحيفة أن هواة المضاربة في الأسهم على موقع الشبكة الاجتماعية ريدت (قسم وول ستريت بتس WallStreetBets) تمازحوا حول أسهم الشركة حين بدأ كبار المستثمرين بشراء أسهمها للمراهنة على خسارتها بأسلوب البيع على المكشوف, لكن أسهم الشركة قفزت عدة مرات مما أغضب كبار المستثمرين من هواة المضاربة بتطبيق روبن هود ممن تجمعوا على موقع ريديت.

ويبدو أن الهواة هزموا كبار المستثمرين في وول ستريت رغم تدخل السوق لصالح هؤلاء وإيقاف التداول أمس عدة مرات بعد قفزات كبيرة لسهم الشركة الذي قفز من من 6 دولارات إلى 159.18 ثم عاود الصعود.

وفي بداية الأسبوع تم تداول أكثر من 175 مليون سهم متجاوزة بكثير متوسط حجم التداول على مدى 30 يوماً البالغ 29.8 مليون سهم.



وقفزت أسهم «جيم ستوب» بأكثر من 300% في يناير/ كانون الثاني وحده، وأكثر من 400% ضمن ثلاثة أشهر رغم أن سعر السهم كان يبلغ 6 دولارات فقط قبل أربعة أشهر مع تحول ألعاب الإنترنت بعيدا عن الأقراص الليزرية التي تبيعها الشركة.

وساهم مؤسس تيسلا بإثارة الهوس والشراء المحموم لأسهم الشركة بعد تدوينة على تويتر وكانت كلمة واحدة وهي جيم ستونك وتعني القصف الموجه للعبة.

وقفزت الأسهم في التداولات اليوم مرة أخرى ، بزيادة 116 ٪ في بداية التداول في نيويورك. هذا علاوة على ارتفاع 92٪ يوم الثلاثاء ، وحقق مكاسب الأسبوع الماضي أعلى بكثير من 300٪.

يقول المحلل نيل ويلسون من موقع market.com ، إنه أمر غريب: “نرى بعض الأعمال المضحكة الجادة في بعض أركان السوق.”

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين حققت الشركة أكثر من ملياري دولار من الثروة الشخصية لأكبر ثلاثة مساهمين فرديين في الشركة، وهم رايان كوهين ، الذي يمتلك حصة 13٪ في الشركة إلى جانب

دونالد فوس ، والرئيس التنفيذي لشركة GameStop ، جورج شيرمان ، مع ارتفاع قيمة حصته من الأسهم البالغة 3.4٪ في الشركة إلى حوالي 350 مليون دولار.

ما الذي أدى إلى ارتفاع سعر جيم ستوب؟ بالتأكيد ليست هناك أي أخبار جيدة تخرج من الشركة التي توصف من قبل المستثمرين بأنها “شركة تجزئة فاشلة في مراكز التسوق” -و خسرت الشركة 795 مليون دولار في عام 2019 ، وبضعة مئات من ملايين الدولارات أخرى في عام 2020.

لكن هذا لم يردع جيشًا من المتداولين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين لديهم إمكانية الوصول إلى منصات تداول مجانية ومنخفضة التكلفة مثل روبن هود، والذين ربما يكون لديهم الكثير من الوقت أثناء الإغلاق. لقد كانوا يتبادلون النصائح ويزيدون الأسعار عبر رهانات موقع ريديت Reddit .

وكان حساب رورينغ كيتي قد أطلق شرارة المضاربات بلقطات نشرها على يوتيوب.