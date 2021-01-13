أسهم جي إم تقفز مع عرض سيارة كاديلاك طائرة وأخرى ذاتية القيادة

سعيد خلودي- أريبيان بزنس: تعد ارتفاعات أسهم الشركة لهذه المستويات بمثابة أرقام قياسية منذ أن خرجت شركة صناعة السيارات من الإفلاس في نهاية فترة الركود الكبير وبدأت التداول علنًا مرة أخرى في عام 2010، فيما حدثت الارتفاعات السابقة في أكتوبر 2017.

وستباع سيارة جنرال الكتريك الكهربائية هذا العام وهي من فئة فان، و من طراز EV600، وذلك ضمن شركة تابعة اسمها BrightDrop مع منتجات كهربائية أخرى لكل من الخدمات اللوجستية الجديدة لشركة تصنيع السيارات.

أما السيارة التجريبية الطائرة فهي تستخدم محركًا كهربائيًا بقدرة 90 كيلوواط لتشغيل أربع مراوح لتمكين الإقلاع والهبوط العمودي ويعتقد أنها مجرد استعراض عضلات تقنية للشركة ومن المرجح أنها لن ترى النور لكن قدراتها ظهرت مبهرة فهي تضم سقف زجاجي مع أجهزة استشعار بيومترية لقراءة الإشارات الحيوية للركاب وتستخدم هذه البيانات لضبط الإعدادات كي تناسب اختياراتهم لكل من درجة الحرارة والإضاءة والضوضاء المحيطة، فضلا عن التحكم الصوتي والتعرف على الإيماءات.