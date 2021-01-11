كامكو إنفست: تراجع الاكتتابات في الخليج

وتراجعت بذلك أنشطة الاكتتابات في أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 93.5 بالمئة خلال 2020 إلى 1.87 مليار دولار، في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19.

يأتي ذلك بعد الاكتتاب العام الأولي القياسي لشركة أرامكو في عام 2019 ليبقى سوق الاكتتابات الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي نشطاً في عام 2020 على الرغم من تزايد الضغوط البيعية التي شهدها السوق على خلفية تفشي جائحة كوفيد-19 ببداية عام 2020، وذلك مع انتعاش أنشطة الطرح في النصف الثاني من عام 2020.

وتراجع العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي في البورصات الإقليمية والدولية إلى 7 إصدارات في العام 2020 مقابل 12 إصداراً في العام 2019، وفقاً لتحليلاتنا. وبلغت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في العام 2020 للجهات الخليجية في البورصات الإقليمية والدولية 1.87 مليار دولار أمريكي مقابل 29.04 مليار دولار أمريكي في العام 2019.

وتتضمن تقديرات كامكو إنفست ا للاكتتاب العام الأولي الذي تم طرحه دولياً في العام 2020 لمجموعة يلا جروب المحدودة ومقرها الإمارات (144.8 مليون دولار أمريكي)، والطرح العام الأولي لأسهم شركة Finablr (398 مليون دولار أمريكي) وشركة Network Holding (1.4 مليار دولار أمريكي) في العام 2019.

كما شهد العام 2020 إدراج عدد من أسهم الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام الأولي في العام 2019 ومن ضمنها أسهم شركة بورصة الكويت (177 مليون دولار أمريكي)، وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (32 مليون دولار أمريكي)، وصندوق بيتك كابيتال ريت (77.8 مليون دولار أمريكي) للتداول في بورصة الكويت. ونرى من وجهة نظرنا أنه كان من الممكن أن يشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي نشاطاً أعلى في العام 2020، لا سيما في النصف الأول من العام، إلا ان الجهات المصدرة فضلت تجنب التطرق إلى السوق الأولية حتى تتعافى الأسواق الثانوية من تداعيات جائحة كوفيد-19. وقد أدى ذلك الأمر إلى تأجيل الإصدارات حتى نهاية العام 2020 في حين فضل البعض الاخر الانتظار حتى العام 2021.