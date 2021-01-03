أسواق الأسهم بانتظار نتائج انتخابات الكونغرس الثلاثاء

ويشير تقرير نشره موقع ناسداك إلى أن فوز الديموقراطيين بعد يومين (5 يناير) في انتخابات ولاية جورجيا سيعني أن فوزهم بالمقعدين المتبقيين سيؤمن لهم السيطرة على مجلس الشيوخ بعد التعادل بعدد الاصوات 50-50 من خلال حسم تعادل الأصوات في مجلس الشيوخ من قبل تصويت نائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس -التي ستتولى المنصب بعد 20 يناير.

ومن شأن ذلك أن يحصل الديمقراطيون سيطرة فعالة على الكونغرس وهو ما قد يعني المضي قدما بخطط إدارة بايدن نحو زيادة كبيرة في ضرائب الشركات ونمو أرباح أبطأ بكثير.

ويدرج التقرير 10 عوامل قد تتسبب بالمزيد من التقلبات في أسواق الأسهم ومنها فعالية لقاح كوفيد19 واحتمال تأخر نسبة كبيرة من السكان في تلقي اللقاح.

كما يتناول التقرير عوامل عديدة أخرى مثل تأثير تأخر سداد القروض مما قد يربك المؤسسات المالية، وعلى الرغم من أن سوق الأسهم والاقتصاد الأمريكي غير مرتبطين ببعضهما البعض ، إلا أن المد المتصاعد للائتمان والقروض والتأخر في سداد القروض العقارية في عام 2021 قد ينذر بأخبار سيئة للأسهم المالية.

وحتى الآن من غير الواضح مقدار التحفيز الذي ستحتاجه الشركات والمستهلكون لتجنب التخلف عن سداد التزاماتهم المستحقة. إذا فشل الكونغرس في تمرير حزمة حوافز إضافية ، أو إذا فرضت الحكومة الفيدرالية عمليات إغلاق أكثر صرامة بمجرد تولي بايدن منصبه، فإن حجم القروض المعدومة التي تضطر البنوك لمواجهتها قد يتجاوز سيناريوهات أسوأ الحالات.