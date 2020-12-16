مصر: شركات مملوكة للجيش تقترب من الطرح في البورصة

ينظر حاليا في بيع ثلاث شركات مملوكة للجيش في عام 2021، وهو ما يُحتمل أن يكون انفتاحًا تاريخيًا لجزء من الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص .

الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية المصري، أيمن سليمان بالقول إن الدراسات جارية بشأن المزيد من الأصول لعرضها وأنه سيتم طرح حصص تصل إلى 100٪ في شركة مياه معدنية وشركة بترول في الربع الأول، وهما شركة صافي والوطنية للبترول.

ونقلت بلومبيرغ عن سليمان أن الخطة الأولية هي بيع أكبر قدر من الملكية الكاملة في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة من قبل هيئة مشاريع الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع. ويساعد الصندوق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اختيار الأصول وترويجها للمستثمرين وربما المشاركة في الاستثمار فيها عن طريق أخذ حصص أقلية.

وتأسس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مصر عام 1979 ، ويمتلك أكثر من 30 شركة في قطاعات متنوعة من مواد البناء والأغذية إلى التعدين والبتروكيماويات. ومنذ انتخابه في 2014، مضى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدمًا في مجموعة من المشاريع الضخمة بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة وامتداد لقناة السويس، وفتح الطريق أمام استثمارات أجنبية واسعة النطاق. وستُعرض شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المختارة أولاً على مستثمرين من القطاع الخاص ويمكن بعد ذلك إدراجها في البورصة المصرية. ووفقًا لسليمان ، فإن بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ، ومقره القاهرة ، يقدم المشورة للصندوق بشأن المبادرة.

وذكرت صحيفة الشروق أن عددا من محللى سوق المال المصرية، توقعوا أن تتأثر البورصة إيجابيا بعد طرح شركتي الوطنية للبترول وصافي، وهو ما سيجذب العديد من المستثمرين خلال الفترة القادمة لسوق المال، نتيجة ثقة المستثمرين في مثل هذه الشركات، مشيرين إلى أن الوقت الحالي مناسب للطرح خاصة أن السوق متعطشة لمثل هذه الطروحات، كما سيعود على السوق بزيادة حجم التداول وانتعاشها، في ظل ضعف أحجام السيولة المسيطرة منذ فترة.

قال إبراهيم النمر، المحلل الفنى بشركة النعيم للسمسرة فى الأوراق المالية، إن سوق المال تعاني حاليا من قلة القيد فضلا عن أن السوق متعطشة لطروحات جديدة، خاصة إذا كانت شركات كبيرة ومميزة مثل الوطنية للبترول وصافي.

وأكد النمر أن طرح هذه الشركات عامل كبير لجذب المستثمر من الخارج ودفعة قوية لانتعاش السوق، مشيرا إلى أن السوق تحتاج للطروحات خاصة أن عدد الشركات الموجودة قليل ولا يتواكب مع الوضع الاقتصادي الحالي، “الوقت مناسب للطرح، فكلما كان الطرح أسرع كان أفضل”.

ووقع في فبراير الماضي، اتفاق تعاون مع جهازِ مشروعاتِ الخدمةِ الوطنية التابع للقوات المسلحة، للاستثمار فى شركاتِه وتمَّ اختيار شركتي الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) والوطنية للبترول، حيث تم الانتهاءُ من وضعِ صحيفة استثمار للشركتين، وسيتم طرحُهما للقطاعِ الخاص للاستثمار فيهما كمرحلة أولى، ثم طرحهما فى البورصة المصرية، وتكون الشركتان متاحتين لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال سوق المال.