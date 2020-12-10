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Posted inالأسهم

“تداول” تتوقع قريبا أول إدراج مزدوج

قال خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) الخميس إن عام 2020يعد عاما ناجحا من حيث عدد الإدراجات في السوق المالية السعودية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
"تداول" تتوقع قريبا أول إدراج مزدوج

وأشار إلى رؤية اهتمام متزايد من الشركات للاستفادة من السيولة العالية وحوكمة السوق المالية.
وأضاف الحصان: “نتوقع أن نرى أول إدراج مزدوج قريبا وهو دليل على التزام “تداول” بتنمية وتطوير السوق السعودية” بحسب صحييفة الاقتصادية السعودية.

وأفاد بأنه يجري العمل عن قرب مع جميع المشاركين في السوق لتحسين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى علاقات المستثمرين والإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية، لجعل تداول أقرب إلى مجتمع الاستثمار الدولي.

وأكد بأنه يجري العمل سويًا مع الشخصيات الرائدة في القطاع المالي في المملكة لجعل السوق المالية السعودية أحد أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في مؤتمر بلومبيرغ للسوق المالية السعودية مع مجموعة من الشخصيات الرائدة في القطاع المالي في المملكة.

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