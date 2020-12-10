“تداول” تتوقع قريبا أول إدراج مزدوج

وأشار إلى رؤية اهتمام متزايد من الشركات للاستفادة من السيولة العالية وحوكمة السوق المالية.

وأضاف الحصان: “نتوقع أن نرى أول إدراج مزدوج قريبا وهو دليل على التزام “تداول” بتنمية وتطوير السوق السعودية” بحسب صحييفة الاقتصادية السعودية.

سعدت بالمشاركة اليوم في مؤتمر بلومبيرغ للسوق المالية السعودية مع مجموعة من الشخصيات الرائدة في القطاع المالي في المملكة، الذين نعمل معهم سويًا لجعل السوق المالية السعودية أحد أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في العالم — م/ خالد الحصان (@K_Alhussan) December 10, 2020

وأفاد بأنه يجري العمل عن قرب مع جميع المشاركين في السوق لتحسين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى علاقات المستثمرين والإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية، لجعل تداول أقرب إلى مجتمع الاستثمار الدولي.

وأكد بأنه يجري العمل سويًا مع الشخصيات الرائدة في القطاع المالي في المملكة لجعل السوق المالية السعودية أحد أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في مؤتمر بلومبيرغ للسوق المالية السعودية مع مجموعة من الشخصيات الرائدة في القطاع المالي في المملكة.