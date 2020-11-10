إعمار مولز عن تسجل إيرادات بقيمة 2.493 مليار درهم إماراتي

أعلنت إعمار مولز عن تسجيلها إيرادات بقيمة 2.493 مليار درهم إماراتي (679 مليون دولار أمريكي) للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 (من يناير إلى سبتمبر). وبلغ صافي أرباح الشركة للفترة نفسها 586 مليون درهم إماراتي (160 مليون دولار أمريكي) بالرغم من التحديات التي واجهتها مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، فيما تبقى التوقعات المرتبطة بالربع الأخير من العام الجاري إيجابيةً مع عودة الإقبال إلى طبيعته تدريجياً واقتراب موسم الأعياد.

ويلفت محمد العبّار، مؤسّس شركتي إعمار العقارية وإعمار مولز: “لقد أظهرت إعمار مولز قوةً ومرونةً كبيرتين خلال فترة تفشّي الوباء، على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهها قطاع التجزئة عموماً هذا العام. وتعكس النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 قدرة الشركة على النمو خلال هذه الأوقات العصيبة. وقد تعاونّا مع تجار التجزئة لضمان تجربة تسوّق آمنة وممتعة تماماً من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية التي حددّتها حكومة دبي. وها نحن الآن نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد زوّار مراكز التسوق. كما قمنا أيضاً بتمديد سياسة تخفيف الأعباء المالية على جميع المستأجرين حتى نهاية العام لتقديم كل الدعم الممكن لهم ضماناً لاستمرارية أنشطتهم التجارية”.

وأضاف العبار قائلاً: “ما زلنا متفائلين بشأن المستقبل القريب لقطاع التجزئة في دبي خلال الفترة المتبقية من عام 2020، ونتطلع إلى عودة السيّاح والزوّار بالأعداد الكبيرة التي اعتدنا عليها سابقاً. أما على المدى الطويل، فنحن على ثقةٍ بأننا سنحقق مجدداً نمواً كبيراً في أعمالنا خلال 2021”.

نمشي

واصلت إعمار مولز نموها الذي يستند إلى نموذج تجارة التجزئة المتعددة القنوات مع تحقيق جزء كبير من إيراداتها عبر منصة “نمشي” الرائدة والمتخصصة في قطاع تجارة الأزياء عبر الإنترنت، والتي استحوذت عليها إعمار مولز بالكامل في العام 2019. وسجلت المنصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 إيرادات بلغت 933 مليون درهم إماراتي (254 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي. ويعزى نجاح المنصة خلال هذه الفترة إلى ارتفاع معدلات التسوق عبر الإنترنت، إلى جانب النمو الهائل الذي شهدته السوق السعودية.

معدلات الإشغال المرنة

بقيت معدلات الإشغال مستقرة عبر أصول إعمار مولز التي تضمّ كل من “دبي مول”، و”دبي مارينا مول”، و”مجمع الذهب والألماس”، و”سوق البحار”، ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية. وتعكس معدلات الإشغال القوية التي بلغت 91% على الرغم من الأزمة الناتجة عن تفشي الجائحة، التزام إعمار مولز بدعم شركائها وحرصها على مواكبة أفضل معايير الصحة والسلامة.

سياسة تخفيف أعباء المستأجرين

ضمن إطار دعمها المستمر والدائم للمستأجرين، طبقت إعمار مولز أيضاً سياسة تتسم بالشفافية والمرونة للتخفيف من أعباء المستأجرين ودعمهم خلال فترة الإغلاق الكامل وما بعدها.

الأصول والمشاريع القادمة

على الصعيد المستقبلي، تواصل “إعمار مولز” التركيز على صحة وسلامة جميع زوّارها وموظفيها، بما في ذلك الفعاليات والعروض الترويجية القادمة.

وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية لمواصلة تطوير مراكز التسوّق ضمن المجمعات السكنية، أعادت إعمار مولز تطوير “سوق السهول” لإضافة نحو 95 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، وهو المركز الذي تم افتتاحه في 29 أكتوبر 2020. كما تعتزم إعمار افتتاح مركز “القرية الجنوبية” التجاري في الربع الأخير من العام الحالي.