بلغ راتب السنوي للرئيس التنفيذي لشركة “بلاك ستون” الأمريكية، أكبر شركة أسهم خاصة في العالم أكثر من 896 ملايين دولار أمريكي العام الماضي، وفقًا لإيداع تنظيمي على هيئة إفصاح للشركة.

وحصل الرئيس التنفيذي ستيف شوارزمان على 896.7 مليون دولار من الرواتب والأرباح العام الماضي، وهو يظهر تراجع بنسبة 29٪ عن الرقم القياسي الذي حققه في عام 2022، حين بلغ راتبه وعلاواته أكثر من 1.26 مليار دولار.

وارتفعت الأصول الخاضعة لإدارة شركة الأسهم الخاصة «بلاك ستون» إلى مستوى تريليون دولار، لتصبح الأولى بين نظرائها التي تصل لهذا المستوى على مستوى العالم.

وتعكف الشركة حاليا على بناء مجموعة من مراكز البيانات الضخمة بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار، مستندة في ذلك إلى استراتيجيتها العتيقة. وتأتي الخطوة أيضًا استعدادًا لمستقبل تدفق البيانات، مع رهان الشركة على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تصفها بأنها “أحد أفضل الاستثمارات في تاريخها”.

وكانت بلاكستون قد أعلنت من مقرها في نيويورك، ارتفاع أصولها العام الماضي إلى مستويات غير مسبوقة بعد أن أصبحت واحدة من أبرز الشركات الاستثمارية الرائدة في عالم المال، وتوسعت في أنشطتها لتشمل قطاعات عديدة من الأسهم الخاصة أو الاستثمار في العقارات وحتى توفير خطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.