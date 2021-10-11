“أكوا باور” تقرع جرس فتح السوق المالية السعودية “تداول” احتفالاً بنجاح إدراجها

تمت فعاليات قرع الجرس في أعقاب نجاح الاكتتاب العام للشركة الذي شهد تغطية شريحة المؤسسات بواقع 248 ضعفاً تقريباً، بينما بلغت تغطية شريحة المستثمرين 1,989.96%، حيث يتم الآن تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) تحت رمز المؤشر “أكوا باور”.

حضر حفل الإدراج المهندس خالد الحصان، رئيس مجلس إدارة تداول السعودية، والأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لـ تداول السعودية، والأستاذ محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة “أكوا باور”، والأستاذ بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لأكوا باور. كما حضر الاحتفال عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة “أكوا باور”: “لحظتنا هذه لحظة إنجاز تاريخية لشركة “أكوا باور” ولجميع منسوبيها، لحظة إنجاز ما كان لها أن تتحقق لولا متانة وقوة منظومتنا الاقتصادية وما تتمتع به البيئة الاستثمارية في مملكتنا الحبيبة من جاذبية وثقة لدى المستثمرين محلياً وعالمياً. وفي هذه المناسبة، يطيب لي أن أعربُ عن أعمق امتناني وتقديري لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود (رعاه الله)، لما نحظى به في مملكتنا الحبيبة من قيادة رشيدة ورؤية طموحة ثاقبة، هي لنا نبراس ومصدر إلهام لمسيرتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً ورفعةً لأجيالنا الحالية والمستقبلية”.

وثمن أبونيان دور هيئة السوق المالية السعودية “تداول” لما أظهرته من مهنية أثناء عملية الطرح، وكذا جميع الشركاء والمستشاريين الماليين والقانونيين لعملية الاكتتاب، وموظفي الشركة ممن أسهموا بتفانيهم وجهدهم في نجاح الاكتتاب.

وأضاف أبونيان: “طوال مسيرتنا الممتدة على مدار 17 عاماً، نمت “أكوا باور” لتصل إلى ما هي عليه اليوم من مكانة ودور كلاعب رائد عالمياً في مجال الطاقة والمياه والهيدروجين، ولنقود بكل ثبات واقتدار مسيرة التحول بقطاعي الطاقة والمياه محلياً وعالمياً، انطلاقاً من رسالتنا الأساسية بتوفير الطاقة والمياه بموثوقية ومسؤولية وتكلفة منخفضة لدعم التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي للدول والمجتمعات، ووفق أسس قوية للبيئة والمجتمع والحوكمة بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة”.

وأعلن أبونيان قائلاً، “يسرني أن أرحب بمساهمينا الجدد الذين انضموا إلى عائلة “أكوا باور”، معلناً عن انتقالنا بكل ثبات وثقة وأمل في مرحلة جديدة وواعدة من النمو والنجاح في مسيرتنا ورحلتنا، وبدعم قيادتنا الرشيدة في المملكة وشركائنا ومستثمرينا وموظفينا”.