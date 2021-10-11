تحليل سوق الأوراق المالية اليوم

فتحت أسواق الأسهم في الخليج في اتجاهات مختلفة بينما تبقى معنويات المستثمرين جيدة في المنطقة. تظل بعض المخاوف حول مستوى التضخم عالميا حيث قد تؤدي قوته الى تشديد السياسة النقدية والى بداية تقليص برنامج شراء الأصول في الولايات المتحدة الأمريكية.استمرت أسعار النفط في الارتفاع حيث يتوقع المستثمرون تزايد الطلب مع اقتراب فصل الشتاء ومع خروج اقتصاديات إضافية من حالة الاغلاق الصحي. في نفس الوقت، تظل بعض الدول كالصين تعاني من أزمة طاقية حيث يفوق الطلب الكميات الموجودة.

في دبي، استمر ارتفاع السوق بعد التصحيحات السعرية للشهر الماضي. وقد يشهد المؤشر الرئيسي زيادات إضافية نظرا لتوقف المتداولين من جني الأرباح ورجوعهم للسوق. وقد يرى السوق دعما إضافيا بفضل قدرة اكسبو دبي وتمديد ساعات التداول في جذب المستثمرين الدوليين.

في الرياض، تراجع السوق بشكل حاد في الساعات الأولى حيث بدأ المتداولون في جني الأرباح بعد أن وصل المؤشر الرئيسي إلى قمة جديدة. وتراجع السوق رغم قوة أسعار النفط و بداية تداول شركة أكوا باور، وهما عاملان قد يساعدان في تعافي البورصة. في نفس الوقت، تبقى بعض المخاوف حول التأثير السلبي لقوة أسعار النفط على التعافي الاقتصادي.

في القاهرة، استمر السوق في الارتفاع مع تزايد شهية المستثمرين على المخاطرة بعد التصحيحات السعرية الأخيرة. وقد يشهد المؤشر الرئيسي تحسنا بفضل الجو التفاؤلي الحالي