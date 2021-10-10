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Posted inالأسهم

غدا الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم أكوا باور

أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 05/03/1443 هـ الموافق 11/10/2021م برمز تداول 2082 وبالرمز الدولي SA15CGS10H12

محرر في الموقع by محرر في الموقع
غدا الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم أكوا باور
غدا الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم أكوا باور

وأضاف البيان أن التداول سيجري على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

حيث أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

يذكر أن التداول سيبدأ بسعر  56 ريالا للسهم، ويقدر إجمالي متحصلات الطرح بنحو 4.547 مليار ريال.

ويبلغ إجمالي الأسهم التي تم طرحها 81.199 مليون سهم تمثل نسبة 11.1% من رأس المال للشركة بعد زيادة رأس المال والتي تمثل ما نسبته 12.6% من رأس المال قبل الزيادة.

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