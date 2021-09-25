الجيل الجديد من المستثمرين

كان زخم سعر السهم (سواء في الصعود أو الهبوط) تحركه إلى حد كبير التداولات المؤسسية بصورة تقليدية، لكن قد يكون وباء “كوفيد – 19” قد أدى إلى حصول تغيير في هذا الأمر. وقد كشف جون زيكا، نائب الرئيس التنفيذي والمدير القانوني والتنظيمي العالمي في بورصة ناسداك أن تداولات المستثمرين الأفراد قفزت في الفترة الأخيرة لتشكل حوالى 25% من إجمالي تداولات البورصة في الولايات المتحدة.

ومع إنتهاز المستثمرين الأفراد الفرصة للاستثمار في الأسواق المالية أثناء التقلبات المتزايدة، يبدو أن هذا الاتجاه ربما ساعد في تأجيج موجة الصعود الأخيرة في أسواق الأسهم حول العالم.

وبالتأكيد فإن منصات التداولات الإلكترونية سجلت نمواً ملحوظاً في عدد المتداولين الجدد خلال تفشي فيروس كورونا، والعديد منهم من المستثمرين الشباب الذين يخوضون غمار التداولات للمرة الأولى. وفقًا لبيانات “فاكتست”/”سي إن بي سي” Factset / CNBC ، شهد أكبر وسطاء التداول عبر الإنترنت في أمريكا طفرات في التداول في بدايات تفشي الوباء، حيث أبلغ أمثال تشارلز شواب، و”إي ترايد” E-trade ، و”روبن هود” Robinhood عن زيادة في الحسابات الجديدة. وبالمثل، لمسنا في مجموعة شركات “إكزينيتي” هذا الاتجاه مع الحسابات الممولة الجديدة المتوافقة مع قفزات في الودائع الجديدة وأحجام التداول والحسابات النشطة. وعلاوة على ذلك، كان أكثر من 85% من عملائنا الجدد في عام 2020 تحت سن الـ 35.

فلماذا يتهافت الشباب على الإستثمار الآن وماذا يعني هذا بالنسبة لمشهد التداولات في المستقبل؟

جيل الألفية في خضم “ذروة الاستثمار”

في الواقع، ليس من المدهش أن نرى جيل الألفية يبدأ في التداول. ويتراوح متوسط عمر أولئك الذين بدأوا في الاستثمار في الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة، بين 30 و 39 عاماً. لذلك كان 22% فقط من جيل الألفية في الولايات المتحدة – المصنفين عادةً على أنهم ولدوا بين عامي 1981 و 1996 – يملكون حساباً استثمارياً فردياً في عام 2012 مقارنة بـ 39% من جيل طفرة المواليد (من 50 إلى 66 عاماً). وبعد مرور عقد من الزمان بات معظم هؤلاء من جيل الألفية في الثلاثينيات من العمر ويتطلعون إلى التحكم بتخطيطهم المالي.

أضف إلى ذلك حقيقة أننا نشهد انتقالاً هائلاً للثروة إلى الجيل القادم: فقد ذكرت “بوسطن كونسلتينج جروب” أنه بحلول نهاية عام 2020، كان من المتوقع أن يكون جيل الألفية قد سيطر على 35.3 تريليون دولار ، أو 16% من ثروة العالم؛ ما يعني أن جيل الألفية على مستوى العالم لديه وسائل للاستثمار لم يحدث أن تمتع بها في السابق.

وهناك عامل ثالث يتجسد بكون جيل الألفية يتمتع بشهية للمخاطرة تفتقر إليها الأجيال الأكبر سناً – خصوصاً أولئك الذين يقتربون من سن التقاعد أو يقتربون منه. وتم تسليط الضوء على هذا العامل من خلال استطلاع أجرته مؤسسة “إنفستوبيديا” Investopedia في أكتوبر 2020 والذي وجد أن 45% من جيل الألفية الذين شملهم الاستطلاع كانوا يستثمرون أموالاً أكثر مقابل 18% من جيل طفرة المواليد، ولكن ما هو أكثر من ذلك، أنهم ينتقلون إلى استثمارات تنطوي على مخاطر (31% مقابل 13%). وفي حين يمكن أن يُعزى بعض هذا الموقف إلى آفاقهم الاستثمارية الأطول، فهل ينطوي هذا الموقف على ما هو أبعد من ذلك؟

المخاطر في خدمتهم

ونظراً لأن عمليات الإغلاق وقيود التباعد الاجتماعي أبقت الكثيرين في منازلهم في الآونة الأخيرة، فقد رأى المستثمرون الشبان في تقلبات أسواق الأسهم فرصة لبدء خططهم الاستثمارية وتنمية ثرواتهم على المدى الطويل. ومثل إلى حد كبير المسار المفرط للأسهم التي يهتمون بها، فإن جيل الألفية مهتم بالنمو المفرط بنقرة زر واحدة.

كما أن أفراد جيل الألفية يشعرون بالإرتياح بشكل مستقل حيال استخدامهم التكنولوجيا بما في ذلك التكنولوجيا المالية. ويتناسب الارتفاع في تطبيقات التداول والاستثمار التي تمنحهم التحكم في استثماراتهم مع طموحهم الشخصي. وفي هذه الحالة، تعني القدرة على الوصول إلى المعلومات أنهم باتوا قادرين على التثقيف الذاتي كما لم يحدث من قبل، وبالتالي اتخاذ قراراتهم الإستثمارية الخاصة.

علاوة على ذلك ، يشعر العديد من جيل الألفية بالحذر من تلقي النصائح، ويعتبرون أن النهج الاستشاري التقليدي يركز بشكل أكبر على جني الأموال للمستشار المالي. لذلك فإن هذا الجيل المتمرس رقمياً يريد ويحتاج إلى منصات سهلة الاستخدام وحلول استثمارية جاهزة ومحتوى جذاب لمساعدته على البدء في اتخاذ قرارات استثمارية تحدد مستقبله المالي.

وبطبيعة الحال ، لا يختلف أفراد جيل الألفية في الأسواق الناشئة في الرغبة بالتحكم بمستقبلهم المالي. وتعد الأسواق الناشئة موطناً لـ 86% من جيل الألفية في العالم، مما يجعلهم ورثة الكثير من تلك الثروات المذكورة أعلاه. وأكثر من ذلك، يعتبر الشرق الأوسط موطناً لرواد الأعمال من جيل الألفية أكثر من أي مكان آخر في العالم وفقاً لبحث أجراه بنك “إتش اس بي سي”. يقوم جيل الألفية في المنطقة بالفعل بتحديد مساراتهم المالية الخاصة.

لذلك، يحتاج أفراد الجيل الجديد من المتداولين إلى أدوات مالية توفر تجربة لاتلامسية، وتدعم تثقيفهم المالي، وتمكّنهم في النهاية من تنمية الثروة التي يبنونها.