ارتفاع سقف التوقعات بشأن مكاسب أصول المخاطر

• هدوء نسبي في أداء الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد الخسائر التي سجلتها مؤخراً

• متحور دلتا يُشكل خطراً كبيراً على توجهات السوق

• محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة قد تُقدم نظرة أعمق حول تفكير الاحتياطي الفدرالي بتخفيف سياسة التيسير الكمي

تتجه مستويات الإقبال على المخاطر إلى الارتفاع مُجدداً بعد عمليات التصفية التي شهدها يوم الثلاثاء، مع تحسن أداء الأسهم الآسيوية بالتزامن مع بداية متواضعة ضمن النطاقات الإيجابية لجلسات تداول البورصات الأوروبية وتغيّر طفيف للعقود الآجلة للأسهم الأمريكية. ولا يزال التخوف المتزايد من الإقبال على المخاطر واضحاً في مختلف الأسواق المالية، ما سمح لأسعار الذهب بمواجهة ارتفاع قيمة الدولار يوم الثلاثاء والتحرك على مسافة قريبة للغاية من المستوى النفسي عند 1800 دولار أمريكي للأونصة.

ومن جانب آخر، أصبحت الأسواق أكثر حيطة تجاه المخاطر التي تلوح في الأفق؛ إذ يبدو بأنّ التوقعات بشأن أصول المخاطر في طريقها إلى الارتفاع بشكل ملموس على المدى القريب، لا سيما في ضوء التصاعد المحتمل للتوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالتهديدات المستمرة التي يفرضها متحور دلتا على تعافي الاقتصاد العالمي.

وفي معرض استخدامنا لذات التعابير التي تناولها حاكم بنك الاحتياطي النيوزيلندي، أدريان أور، في وقت سابق اليوم، فلا بد من النظر في الطبيعة “المُربكة وغير المتوقعة” لمتحور دلتا للتأكد من أنّ الاقتصاد العالمي لم يعُد إلى مرحلة الاستقرار بعد. وفي ضوء انضمام نيوزيلندا إلى أستراليا فيما يخص اعتماد تدابير الإغلاق من جديد، وبالنظر إلى معدلات التعافي الاقتصادي المتواضع التي تُسجلها الصين، أصبحت هذه الأحداث خير دليل على أنّ أكثر التوقعات إيجابيةً كفيلة بالتأثر بالتطورات السلبية التي تشهدها معركتنا طويلة الأمد مع فيروس كورونا المستجد.

ولا بد للأطراف الفاعلة في السوق أن تتعلم سُبل التكيف مع هذا النوع من عوامل الغموض كما سبق لسكان العالم أن تأقلموا مع العيش مع كوفيد-19.

خُطط الاحتياطي الفدرالي لتخفيف سياسة التيسير الكمي تبقى محور التركيز الرئيسي

يبقى الجدول الزمني لتخفيف الاحتياطي الفدرالي من سياسات التيسير الكمي التي يعتمدها العامل الرئيسي المحرك لتوجهات السوق العالمية، لا سيما في ضوء البوادر السيئة التي تلوح في الأفق. وقد تلعب محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة لشهر يوليو، والتي من المتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم، دوراً محورياً في مساعدة المستثمرين على فهم مخططات واضعي السياسات قُبيل ما يُمكن أن يكون إعلاناً مهماً قد يصدر خلال ندوة جاكسون هول الأسبوع المقبل أو خلال اجتماع الشهر المقبل بشأن السياسة.

وسيكون موقف الاحتياطي الفدرالي إزاء السياسة مُعتمداً بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الواردة، والتي أثبتت طبيعتها المتباينة منذ آخر محاضر اجتماعات اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة. وصدرت مجموعة من الأرقام المخيبة للآمال من حيث التوجهات الاستهلاكية ومبيعات التجزئة الرئيسية عقب صدور تقرير قوي لكشوفات رواتب الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو.

وفي نهاية المطاف، أوضح مسؤولو الاحتياطي الفدرالي رغبتهم بانتظار نتائج قوية تصدر عن نسخة أو اثنتين من تقرير الوظائف الشهري قبل التوجه لاتخاذ أيّ قرار رسمي حول تخفيف سياسة التيسير الكمي. ومن شأن هذا الإعلان أن يُمهد الطريق بشكل كامل لحدوث انتعاش مستدام في عوائد الخزينة، الأمر الذي قد يدعم الدولار الأمريكي لتحقيق مزيد من المكاسب بينما يدفع الذهب نحو خسارة مكاسبه الأخيرة.

ومن ناحية أخرى، قد يُشير الابتعاد عن حزمة التحفيز المالي في نهاية المطاف إلى محدودية الزيادة التي يُمكن لأصول المخاطر أن تحققها، لا سيما في ضوء ما حققته بالفعل من مكاسب هائلة منذ بدء الأزمة الصحية العالمية. وبحسب ما لوحظ من أداء الدولار النيوزيلندي هذا الأسبوع، فإنّ ارتفاع معدلات التفاؤل حيال أصول المخاطر جعلها أكثر ميلاً للتراجع عند استشعار أدنى توجه للتحوط من المخاطر بدلاً من مواصلة ارتفاعها دون توقف.