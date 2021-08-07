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Posted inالأسهم

المستثمرون يتحصنون بالملاذات الآمنة

رويترز- التاريخ: 07 أغسطس 2021
قال بنك أوف أمريكا استناداً إلى بيانات من إي.بي.إف.آر، أمس، إن المستثمرين سارعوا إلى الملاذات الآمنة في الأسبوع الفائت، ليقوموا بضخ المال في النقد والذهب والسندات، بينما تخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة.

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الذهب يتجاوز مستوى 1800 دولار
الذهب يتجاوز مستوى 1800 دولار

وتلقى النقد تدفقات 24.7 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما تلقت السندات 12.1 مليار دولار، مسجلة دخول تدفقات للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي، بينما استقطبت صناديق الذهب أكبر تدفقات في 8 أسابيع عند 0.7 مليار دولار.

وبينما جذبت صناديق الأسهم ككل تدفقات 4.8 مليارات دولار، فإن هذا حجب نزوحاً متواضعاً لتدفقات بقيمة 0.1 مليار دولار من الأسهم الأمريكية و0.3 مليار دولار من صناديق الأسهم اليابانية، وهو أول نزوح في 7 أسابيع. لكن الأسهم الأوروبية تلقت 0.7 مليار دولار وهي أكبر تدفقات تشهدها في 7 أسابيع.

وذكر بنك أوف أمريكا أن صناديق أسهم الأسواق الناشئة فقدت 1.6 مليار دولار في أكبر نزوح للتدفقات في 6 أسابيع.

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