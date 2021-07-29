أسهم أوروبا تبلغ ذروة بفضل أرباح إيرباص وشركات سلع أولية كبيرة

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 463 نقطة في التعاملات المبكرة.

وقفز سهم إيرباص، أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، 3.6 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر ستوكس 600، بعد أن رفعت الشركة بقوة توقعاتها لتسليمات الطائرات والأرباح للعام بالكامل.

وارتفع سهم توتال إنرجيز الفرنسية ورويال داتش شل المدرجة في المملكة المتحدة نحو اثنين بالمئة لكل منهما بعد أن أعلنتا عن إعادة شراء أسهم إذ تلقت أرباحهما دفعة من ارتفاع كبير لأسعار النفط والغاز.

وصعد سهم نوكيا الفنلندية لصناعة معدات الاتصالات 6.6 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لعام كامل مع استفادتها من نقلة كبيرة في أداء أنشطتها.

ونزل سهم عملاق الأغذية نستله وسهم أنهاوزر بوش إنبيف المصنعة للجعة بعد الإعلان عن نتائجهما.

وتراجع سهم كريدي سويس 4.8 بالمئة بعد أن أعلن البنك السويسري عن انخفاض بنحو 80 بالمئة في أرباح الربع الثاني، متضررا من تداعيات انهيار أركيجوس.