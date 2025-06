لماذا يلتحق صغار المستثمرين بحركة الإستقلال المالي والتقاعد المبكر؟

أريبيان بزنس سكوت أرمسترونج: وسط التحديات التي تفرضها ثقافة العمل التنافسية والصارمة للشركات بشكل متزايد، يبدو أن جيل الألفية بات يركز أكثر فأكثر على احتياجاته الشخصية فوق كل اعتبار آخر، بما في ذلك احتياجات الشركة. وأصبح الإلتزام بالعمل مع شركة واحدة طوال الحياة المهنية حتى سن التقاعد على غرار أسلافهم تقليداً من الماضي. وبات التقاعد المبكر بالنسبة إلى هذا الجيل هدفاً محدداً أكثر من كونه خيالًا طائشاً. وفي الفترة الأخيرة وبالتحديد خلال تفشي وباء “كوفيد-19″، أتاح العمل عن بُعد والتحرر من التنقل اليومي متسعاً كبيراً من وقت الفراغ لهذا “الجيل المنهك”، ما منحهم الفرصة لإدراك ما يمكن أن ينطوي عليه مفهوم “التقاعد المبكر” ودفع جيل الألفية للانضمام إلى حركة سريعة النمو في الإمارات هي حركة “الإستقلال المالي والتقاعد المبكر”.

ما هي حركة “الإستقلال المالي والتقاعد المبكر”؟

ما هي حركة “الإستقلال المالي والتقاعد المبكر”؟ استمدت الحركة مفهومها من الكتاب الأكثر مبيعاً لعام 1992 وهو “أموالك أو حياتك” Money or Your Life Your من تأليف فيكي روبن وجو دومينجيز، ووضعت نصب أعينها تحقيق هدف واضح وهو الحصول على الاستقلال المالي والتقاعد المبكر.

تتضمن الحركة برنامجاً طموحاً للمدخرات والاستثمارات، يقتطع بين 50-75% من دخلك، والذي يسمح للمشاركين فيه بالتقاعد في عمر الثلاثينيات أو الأربعينيات، أي في وقت أبكر بكثير مما تسمح به الميزانيات وخطط التقاعد التقليدية. ويلتزم أنصار أسلوب الحياة هذا، في الغالب، بالبقاء لسنوات عديدة في قوة العمل التقليدية من أجل توفير ما يصل إلى 75% من دخلهم السنوي. وبمجرد بلوغ مدخراتهم حوالى مليون دولار (3.7 مليون درهم إماراتي) أي ما يقرب من 30 ضعف نفقاتهم السنوية، يمكنهم التفكير في التخلي عن عملهم اليومي أو التقاعد كلياً من العمل. وبالنسبة إلى المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن أهداف حركة “الإستقلال المالي والتقاعد المبكر” تعتبر كذلك كافية لتأمين إصدار تأشيرات جديدة طويلة الأمد للمقيمين المتقاعدين ومدتها خمس سنوات في الإمارات، والتي تم إطلاقها في عام 2020 والمتاحة للمقيمين غير الإماراتيين الذين تتجاوز أعمارهم عن 55 عاماً. وتتضمن شروط الحصول على هذه التأشيرة التي تتجدد تلقائياً تملك المقيم المتقاعد استثماراً عقارياً بقيمة مليوني درهم إماراتي على الأقل، أو مدخرات مالية لا تقل عن مليون درهم إماراتي، أو إثبات دخل شهري لا يقل عن 20 ألف درهم إماراتي.

لماذا يلتحق جيل الألفية بحركة “الإستقلال المالي والتقاعد المبكر”؟

يميل جيل الألفية، بخلاف الأجيال السابقة، إلى الشعور بعدم الارتياح تجاه الهياكل المؤسسية الصارمة وصوامع المعلومات. إذ يتطلع جيل الألفية إلى أسلوب إدارة وثقافة مؤسسية مختلفان عن أي شيء كان متبعاً في السابق، وبالتالي، يمكن اعتبار عالم الوظيفة المنظم من 9 ساعات عمل يومياً خلال 5 أيام في الأسبوع (9 إلى 5) عالماً محبطاً لشباب جيل الألفية. فهذا الجيل أكثر قابلية لتغيير وظائفه والسعي وراء رواتب أعلى ومزايا وظيفية أفضل ومرونة أكبر.

كما يعتبر هذا الجيل أكثر حذراً في إنفاق المال ومستهلكاً أكثر ذكاءً وأقل حماسة لإنفاق الأموال على السلع المادية. وأظهر مسح عالمي أجرته مؤسسة “ديلويت”، أن جيل الشباب بات يعتمد سياسة خفض الإنفاق ويتجنب بصورة أكبر من الجيل السابق إجراء عمليات شراء غير ضرورية. وفي حين أن الموارد المالية طويلة الأجل هي السبب الرئيسي وراء ضغط الإنفاق، فإن أكثر من نصف جيل الألفية، وما يقرب من نصف “الجيل زد” (الجيل الذي يلي جيل الألفية والمولود بين عامي 1997 و 2015) ، يدخرون الأموال وبالتالي يمكنهم التكيف إذا تلقوا فاتورة كبيرة غير متوقعة.

كيف يمكنك البدء في الادخار للتقاعد المبكر؟

يبدأ التخطيط للتقاعد بالتفكير في أهدافك التقاعدية والفترة الزمنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

والقاعدة الإدخارية الأساسية للتقاعد المبكر هي أن تبدأ في وقت مبكر من حياتك العملية قدر الإمكان. وفي الوقت الذي تقوم بادخار هذا المال، عليك استثماره لتمكينه من النمو.

وفي حين أن الادخار أو الاستثمار في مواقع متنوعة أو فئات أصول للتقاعد أمر حيوي، إلا ان خطط المعاشات التقاعدية تشكل أساس معظم استراتيجيات التقاعد. وبالرغم من ذلك، فإن التشاور ضروري مع مستشار استثمار عند التفكير في معاش تقاعدي خاص، لأن هذا المستشار الإستثماري يمكنه تزويد العميل بنظرة شاملة على مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة، فضلاً عن خبرته الضرورية للمساعدة في تطوير خطة استثمار ملائمة.

ما هو رأي مستثمر من جيل الألفية؟

إبراهيم عباس، 23 عاماً، مستثمر إماراتي في دبي، بدأ التداول منذ أن كان عمره 18 عاماً. وهو أيضاً من المؤثرين الناجحين على منصة التواصل الإجتماعي “تيك توك” Tik Tok مع استقطابه حوالى 300 ألف متابع، كما ينشر محتوى حول كيفية الاستثمار على منصة التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تهكمه على الخرافات حول الحياة في الإمارات.

إبراهيم عباس يعتقد أن “الجيل زد” متقدم على الأجيال الأخرى التي كانت في مثل عمرهم.

ويقول:” أدعو المستثمرين الشباب إلى الإقتصاد في إنفاق الأموال بلا طائل.”

هل يتبنى جيل الألفية و”جيل زد” الذي يليه مفهوم حركة “الإستقلال المالي والتقاعد المبكر”؟

ـــ بالتأكيد، بالتأكيد. أشعر بالتأثر الشديد لكمية الرسائل التي أتلقاها يومياً. ويقصدني المتابعون الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً للتحدث عن العملات المشفرة الجديدة والأسهم الجديدة والتكتيكات التي يستخدمونها في تداول هذه العملات المشفرة وبعض المنصات الرئيسية والتطبيقات واستراتيجيات مجموعة الضخ والتفريغ لهذه العملات المشفرة. لذلك، أعتقد بالفعل أن “الجيل زد” متقدم على الأجيال الأخرى التي كانت في مثل عمرهم. فقد تلقيت اقتراحاً لمشروع تجاري من شخص كان عمره 17 عاماً. وأسس شركة لمنتج لتبييض الأسنان، وحصل على جميع الموافقات القانونية، ويدير الآن مشروعه الخاص.

واحتاج هذا الشخص إلى استثمار 20 ألف دولار وساعدته في عملية التمويل، أما الآن فلا يحتاج إلى ذلك.

ما هي النصيحة التي تسديها لمتابعيك من المستثمرين الشباب؟

ـــ أدعو المستثمرين الشباب إلى الإقتصاد في إنفاق الأموال بلا طائل. سدد لنفسك أولاً ودلل نفسك عندما تحصل على أرباحك. عندما يكون لديك رأس مال تستثمره، لا تتردد في استثماره، وتجنب إنفاقه على شيء آخر.

وأتلقى أسئلة صعبة للغاية من المستثمرين الشباب الذين يريدون مضاعفة أموالهم بين ليلة وضحاها. وأستطيع الجزم انه لا توجد طريقة مؤكدة لكسب المال بسرعة. يمكن أن يحالفك الحظ، مثل بعض أولئك الذين استثمروا في عملتي “البيتكوين” أو “الإيثيريوم” المشفرتين، ولكن قد يخونك الحظ أيضاً. وأعتقد أن تحقيق عوائد ثابتة ما بين 5 – 15% أكثر من جيدة.

وشخصياً، فإن نصيحتي الأولى هي أنه عندما تريد شراء سهم، تأكد من شراء أسهم شركة كبيرة وآمنة مثل “جوجل” و”نتفليكس” و”أمازون” و”آبل” و”ومايكروسوفت”. ولا بد ان تلاحظ أنه على الرغم من أن هذه العوائد تتحقق ببطء، إلا أنك ستجني الأموال في النهاية. وإذا تمعنت في الرسوم البيانية، ودائماً الرسوم البيانية للأسهم، وعدت بالزمن 5 سنوات إلى الوراء، فإنك ستلاحظ أن أسهم هذه الشركات الكبيرة ترتفع عادة بشكل ثابت.

ما هو رأي مستشار الإستثمار المحترف؟

تقول كارول جلين إنه كلما طالت مدة استثمارك، كلما زادت الثروة التي يمكنك تنميتها

كارول جلين هي مدربة مالية ومحاسبة قانونية في مؤسسة Conscious Finance Investing ومقرها دبي.

ما هو الوقت المناسب كي يبدأ الناس في الاستثمار ولماذا؟

ــــ أعتقد أنه يجب البدء في الإستثمار في أبكر وقت ممكن، ولكن علينا أن نتمتع بالواقعية في الوقت نفسه، وقلة قليلة من الناس تدرك ذلك.

كما تعلم، عندما نتخرج من الجامعة نكتفي بتقاضي رواتبنا فقط، ولا نفكر بالإستثمار على المدى الطويل، ولكننا نعلم جميعنا أنه كلما كان دخول عالم الإستثمار في وقت أبكر كلما كان ذلك أفضل.

ويعود هذا الأمر إلى أنه كلما طالت فترة الإستثمار كلما زادت الثروة التي يمكنك تنميتها، لكن لم يفت الأوان بتاتاً. هذا يعني فقط أنه كلما دخلت عالم الإستثمار متأخراً كلما كان الأمر أكثر صعوبة، فأنت بحاجة إلى تخصيص المزيد من الأموال لتحقيق ما تريد. لذلك كلما كان دخول عالم الإستثمار في وقت أبكر كلما كان ذلك أفضل.