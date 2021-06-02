محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inالأسهم

استئناف العمل بالبورصة السعودية بعد خلل قصير

تداول السعودية تعلن استئناف العمل بعد أن تم معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم، وتمت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد لمدة 15 دقيقة .

محرر في الموقع by محرر في الموقع
استئناف العمل بالبورصة السعودية بعد خلل قصير

ونشرت تداول السعودية بيانا قالت فيه إنه إلحاقاً لإعلان تداول السعودية بخصوص (تعليق السوق) تعلن تداول السعودية بأنه تمت معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم.
 
وتعتذر تداول السعودية وتؤكد على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

يأتي ذلك بعد تعليق التداول في السوق / بشكل مؤقت وذلك بسبب وجود خلل فني غير متوقع وخارج عن إرادة الشركة. وأضافت الشركة أن
تداول السعودية تعتذر وتؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

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