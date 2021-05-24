تباين مؤشرات الخليج الرئيسية في التعاملات المبكرة

صعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.9 بالمئة، حيث زاد سهم إعمار العقارية القيادي 1.5 بالمئة وارتفع سهم وحدتها إعمار مولز واحدا بالمئة.

كشف استطلاع أجرته رويتزر لآراء محللي القطاع العقاري عن توقعات لارتفاع أسعار المنازل في دبي للمرة الأولى في ست سنوات هذا العام بفضل حملة تطعيم سريعة أنعشت الآمال في تعاف اقتصادي.

وتقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة. باع البنك يوم الخميس سندات إضافية من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار بعد تلقيه طلبات اكتتاب تجاوزت 1.75 مليار دولار. ولا يمكن استدعاء السندات قبل ستة أعوام.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة، إذ فقدت أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنكين في المملكة، 0.6 بالمئة لكل منهما.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة بفضل مكاسب 0.4 بالمئة لسهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوطبي الأول، وصعود سهم الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي 0.8 بالمئة.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.1 بالمئة مع انخفاض سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.1 بالمئة.