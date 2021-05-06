7.5 مليارات دولار أرباح بيل غيتس خلال الجائحة من الأسهم التي كشفت بإفصاحات الطلاق

ربح بيل غيتس خلال جائحة كورونا المستجد 7.5 مليارات دولار منها 26 مليار دولار تمثل حصته بمايكروسوفت ، بحسب تقارير صحفية أظهرت تفوقه على معظم المستثمرين بمؤشر ستاندرد أند بورز 500. ونجح بيل غيتس بالاستثمار بسبعة شركات حققت أعلى الأرباح وهي شركة الجررات دير (IBD 50 member Deere) وأوتو نيشن (AutoNation) وشركة ادارة النفايات (Waste Management WM).

قفزت أسهم مايكروسوفت بحوالي 53% التي كانت منخفضة مع بداية الجائحة العام الماضي. حقق تسعة مستثمري الأسهم الآخرين فقط من أرباحا أعلى من غيتس، وفقًا لتحليل وحدة البيانات ماركت سميث.

ويشمل هؤلاء جيف بيزوس وأرباحه البالغة 67.9 مليار دولار من أمازون، و 37.8 مليار دولار لمارك زوكربيرج بأسهم فيسبوك (FB) و 33.6 مليار دولار من ايلون ماسك من أسهم تسلا.

ويعادل ما ربحه بيل غيتس وهؤلاء 2% من كامل أرباح المستثمرين البالغة 12.5 تريليون دولار منذ شهر أذار بحسب مؤسسة ولشاير اسوشيتس.

ويشعر المستثمرون بقلق متزايد بشأن مدى تركيز العديد من المؤشرات و المكاسب الهائلة التي حققتها حفنة من الأسهم في المؤشرات الرئيسية إلى مستويات تاريخية، وهي فقط 5 شركات تضم أبل ومايكروسوفت وأمازون وفيسبوك وتسلا التي أصبحت تمثل تمثل 23٪ من مؤشر سوق الأسهم.