الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل تفاؤل حيال الأرباح وآمال التعافي

وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الألمانية في مارس آذار سجلت أكبر زيادة على أساس سنوي منذ بدء جائحة كوفيد-19 مع تخفيف بعض إجراءات العزل، مما رفع مشتريات الملابس والأحذية.

وزاد سهم شركة التكنولوجيا الطبية الألمانية سيمنس هيلثنرز 1.9 بالمئة بعد أن رفعت توقعات مبيعات العام كاملا والأرباح.

ونزل سهم سيمنس جاميسا لصناعة توربيات الرياح بأكثر من 3.5 بالمئة بعدما حذرت من أن أرباح العام الحالي قد تقل عن التوقعات.

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