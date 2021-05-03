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تهاوي أسهم الشركة المطورة للقاح أسترازينيكا

قامت شركة فاكسيتيك (Vaccitech) بجمع 110.5 مليون دولار خلال عملية الطرح الأولي يوم 30 أبريل الماضي لكن أسهمها تهاوت من سعر الطرح البالغ 17 دولار بعد إدراجها في بورصة ناسدك باسم VACC لتصل إلى مستوى 13 دولار للسهم وذلك في أعقاب متاعب متوالية منها اصابة نسبة ضئيلة من متلقي اللقاح بجلطات

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تهاوي أسهم الشركة المطورة للقاح أسترازينيكا

 وفاكسيتيك هي شركة ناشئة أطلقتها جامعة اكسفورد لتطوير لقاح كورونا الذي توزعه شركة أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، وتهاوت أمس أسهمها بقرابة 20% بعد الطرح الأولي بوم الجمعة.

وتواجه الشركة مجموعة من العقبات أولها نزاعات بين مؤسيسيها بحسب وول ستريت جورنال،  وهم علماء في جامعة أكسفورد اختلفوا فيما بينهم على الحصص وأزمة اصابة بعض متلقي اللقاح بجلطات دموية.

يعتمد لقاح أسترازينيكا الذي يستند لتقنية فاكسيتيك وكلفته ضئيلة تقارب 2,50 يورو للجرعة الواحدة ، على “ناقل فيروسي”، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس غدّي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وينشر ناقلا فيروسىا يعانى من نقص النسخ المتماثل على أساس نسخة ضعيفة من فيروس البرد الشائع أو “الفيروس الغدي”، الذى يسبب العدوى للقردة و يحفّز لقاح أسترازينيكا جهاز المناعة لمهاجمة فيروس كورونا ويُعطى على جرعتين تفصل بينهما 28 يوماويحفّظ اللقاح ويخزّن ما بين 2 و8 درجات مئوية، ويبلغ سعره 3 دولارات للجرعة.

وسبق أن اتهمت مؤسسة بيل غيتس بالتكسب من لقاح كورونا الذي طورته أكسفورد بعد أن ضغطت مؤسسة بيل غيتس لحصر حقوق تصنيع لقاح كورونا من جامعة اكسفورد بشركة أسترازينكا بعد أن كانت الجامعة تقديم وصفته مجانا، وذلك بحجة تسريع إنتاج اللقاح لكن تأخر تقديم اللقاح لدول أوروبية عديدة رفع أصوت المطالبة بمقاضاة أسترازينيكا.

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