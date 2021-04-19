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263 مليار ريال جمعتها السوق المالية السعودية من طرح الأوراق المالية في 2020

أظهر التقرير السنوي للعام المالي 2020م الذي أصدرته هيئة السوق المالية قفزة بنسبة 150% في حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية في عام 2020 م مقارنة بـ 105 مليار ريال في عام 2017م.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
263 مليار ريال جمعتها السوق المالية السعودية من طرح الأوراق المالية في 2020

كشفت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي للعام المالي 2020م (رابط التقرير)،  مساهمتها في تلبية الاحتياجات التمويلية في تلك الفترة عن طريق قنوات السوق المالية المختلفة.

وأكد القويز أنه رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال العام، لم تتوقف الهيئة عن المضي قُدُماً في سبيل تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية المخطط لها في «برنامج الريادة المالية 2020» والتي شرعت الهيئة في تطويرها لتتواءم مع رؤية المملكة 2030، وقد انعكست تلك المنجزات على السوق المالية في عدة أصعدة.

وفي إطار إطلاق الهيئة لتقريرها السنوي للعام 2020، قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن العام المنصرم هو العام الذي انتهى فيه الإطار الزمني لاستراتيجية الهيئة السابقة والمعنونة بـ «برنامج الريادة المالية 2020» موضحاً أبرز ملامح نتائج البرنامج منذ بدايته عام 2017م وإلى عام 2020 م التي تشمل: وصول حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية إلى 263 مليار ريال في عام 2020 م مقارنة بـ 105 مليار ريال في عام 2017م، مرتفعةً بنسبة 150%، وارتفاع القيمة السوقية للأسهم وأدوات الدين لتصل إلى 9.8 تريليون ريال بنهاية عام2020م مقارنة بقيمة سوقية كانت 2.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017م، مرتفعة بما نسبته 335%.

كذلك ارتفع إجمالي عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية بنسبة 7.6% ليصل إلى 213 مقارنة بـ 198 بنهاية عام 2017م، وعلى إثره ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة %195.9 لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020م، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 % من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، وذلك مقارنة بقيمة استثمارات أجنبية بلغت 70.4 مليار ريال بنهاية عام 2017 م. فيما بلغ حجم الأصول المدارة 612 مليار ريال بنهاية عام 2020 م مقارنة بأصول مدارة تقدَّر بـ 391 مليار ريال بنهاية عام 2017م مرتفعة بنسبة 57%.

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