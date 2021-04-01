100 مليار دولار خسائر صندوق التحوط أركيغوس كابيتال مانجمنت

أشارت بلومبرغ نقلا عن مايك نوفوغراتز ، وهو مستثمروشريك سابق في غولدمان ساكس في وصفه لخسائر بيل هوانغ: “لم أر شيئًا كهذا من قبل – كم كان هادئًا ، وبمستوى تركيز عال لكن المذهل سرعة تلاشي كل شيء لعلها واحدة من أكبر الخسائر للثروة الشخصية في التاريخ “.

وبدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقاً أولياً في أزمة صندوق التحوط التابع لـ”بيل هوانغ” والذي تسبب في تقلبات ملحوظة في “وول ستريت”.

و أكدت وكالة “بلومبرغ” أن قيمة تداولات هوانغ وصلت لـ 100 مليار دولار وأضافت نقلاً عن مصادر على صلة بالأمر قولها إن لجنة الأوراق المالية بدأت تحقيقا مدنيا في الأيام الماضية بشأن صندوق “أركيغوس كابيتال مانجمنت Archegos Capital Management” والذي فشل في سداد متطلبات التداول بالهامش.

واجبرت شركات للوساطة صندوق التحوط على بيع أسهم بقيمة 20 مليار دولار، بعد أن قام باقتراض أموال للاستثمار في سوق الأسهم وفشل في تغطية متطلبات الشراء بالهامش.

وأشار التقرير إلى أن التحقيق في مراحله الأولى وتقوده مجموعة إدارة الأصول في وحدة الإنفاذ التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات.

وكان بنك “جيه بي مورجان” قد توقع أن تشهد المصارف خسائر إجمالية بقيمة 10 مليارات دولار جراء أزمة صندوق التحوط، بقيادة “كريدي سويس” و”نومورا هولدنجز”.

وكان صندوق التحوط “أركيغوس كابيتال”، ومقرُّه نيويورك، محور طلبات تغطية الهامش التي أدَّت للتصفية الإجبارية لأسهم بلغت قيمتها أكثر من 20 مليار دولار يوم الجمعة الماضي، حين تضمَّنت عمليات البيع أسهماً لشركات “فياكوم سي بي إس” (ViacomCBS Inc)، و”جيه إس إكس تيشيدو” (GSX Techedu Inc)، و”بايدو” (Baidu Inc)، و”ديسكفري” (Discovery Inc).

وكان مكتب العائلة الذي أسسه هوانغ، وهو متداول سابق في شركة “تايجر مانجمنت”، كان أحد عملاء الوساطة الرئيسيين لدى “نومورا”، ومن بين الوسطاء الرئيسيين الآخرين، الذين يتعامل معهم هوانغ، “كريدي سويس”، و”مورغان ستانلي”، و”غولدمان ساكس”.