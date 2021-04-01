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1.46 مليار ريال خسائر المملكة القابضة التي يملكها الأمير الوليد بن طلال

المملكة القابضة للوليد بن طلال آل سعود تخسر 390 مليوم دولار بسبب تراجع العوائد التشغيلية وضعف أرباح الاستثمارات

محرر في الموقع by محرر في الموقع
1.46 مليار ريال خسائر المملكة القابضة التي يملكها الأمير الوليد بن طلال

سجلت شركة المملكة القابضة، المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، خسائر زادت عن مليار و46 مليون ريال (390 مليون دولار) للعام 2020.

وأعلنت الشركة في افصاح على سوق تداول أنها تكبدت الخسائر بسبب انخفاض الأسهم التي تستثمر بها وتراجع عوائد الفنادق والعوائد التشغيلية الأخرى وضعف عوائد الاستثمارات .

كما لفتت الشركة لزيادة نفقات الزكاة وتراجع الأصول، وفي أغسطس كانت الشركة قد ذكرت أنها تبحث عن أصول في أوروبا لأن أسعار الأسهم الأمريكية تفوق الأسعار الحقيقية.

ويملك الأمير الوليد بن طلال أسهما في سيتي كورب (سيتي بنك) وشركة ليفت وشركة الفنادق أكور، ولديه استثمارات كبيرة في شركات التقنية مثل سناب وديزر.

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