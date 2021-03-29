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سهم ذيب للسيارات يقفز 30 بالمئة بعد طرحه في السوق السعودي

قفز سهم “ذيب للسيارات” 30% مع بدء تداوله بالسوق السعودي ليصل إلى 52 ريالاً بعد الطرح بـ 40 ريالا

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سهم ذيب للسيارات يقفز 30 بالمئة بعد طرحه في السوق السعودي

برمز تداول 4261 وبالرمز الدولي SA159GK22IH4 وانتهى اكتتاب الشركة مؤخرا حيث طرحت 12.90 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهمها بسعر 40 ريالا للسهم وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات بنسبة 6010% وتغطية اكتتاب الأفراد بنسبة 3385% بحسب ما يورده موقع تداول.

وبلغت قيمة تداول نحو 22.2 مليون ريال، عبر تداول كمية 427 ألف سهم، بعدد صفقات 1949 صفقة.

و صعد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.49% ما يعادل 46.8 نقطة، ليصعد لمستوى 9529.79 نقطة.

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