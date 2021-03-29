سهم ذيب للسيارات يقفز 30 بالمئة بعد طرحه في السوق السعودي

برمز تداول 4261 وبالرمز الدولي SA159GK22IH4 وانتهى اكتتاب الشركة مؤخرا حيث طرحت 12.90 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهمها بسعر 40 ريالا للسهم وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات بنسبة 6010% وتغطية اكتتاب الأفراد بنسبة 3385% بحسب ما يورده موقع تداول.

لمتابعة حفل إدراج شركة ذيب لتأجير السيارات في #السوق_الرئيسية، اضغط على الرابط أدناه:https://t.co/hctJAMDurd — Tadawul | تداول (@tadawul) March 29, 2021

وبلغت قيمة تداول نحو 22.2 مليون ريال، عبر تداول كمية 427 ألف سهم، بعدد صفقات 1949 صفقة.

و صعد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 0.49% ما يعادل 46.8 نقطة، ليصعد لمستوى 9529.79 نقطة.