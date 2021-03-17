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التحذير من فقاعة أسهم شركة السيارات الكهربائية تسلا

يحذر خبير مالي لسي إن بي سي من انفجار فقاعة أسهم شركة تسلا التي يعتبرها غير جديرة بتقييم سوق الأسهم مع

محرر في الموقع by محرر في الموقع
التحذير من فقاعة أسهم شركة السيارات الكهربائية تسلا

ويشير في تقرير إلى أن القيمة السوقية لشركة  تسلا ارتفعت إلى أكثر من 800 مليار دولار في الاثني عشر شهرًا التي سبقت يناير ، قبل أن تنخفض إلى أقل من 600 مليار دولار في فبراير (وصلت قيمتها لحوالي 679 مليار دولار حاليا).
    يبلغ الآن.

ويلفت بير لكندار مدير صندوق لانسدون بارتنرز إلى  أن هذا العام سيكون بمثابة عودة للشركات السيارات التقليدية الراسخة.

ويكشف لكندار أنه يضارب على هبوط أسهم تسلا بالبيع على المكشوف وأضاف  لشبكة CNBC ، أنه يرى انخفاضًا حادًا ستتعرض له أسهم تسلا مع ارتفاع أسعار الفائدة بعد أزمة فيروس كورونا.

 وقال ليكندر ، متحدثًا عن شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن ، التي تقدر قيمتها بـ 119 مليار يورو (141 مليار دولار) ، باعتبارها شركة جديرة بالاستثمار بشكل خاص: “ما أراه هو أن هذا العام سيكون بمثابة عودة للشركات القائمة”.

ولا يتفق محللون آخرون مع ليكندر ويرون ان الشركة تتعافى بعد تطورات ايجابية لعملياتها في الصين.

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