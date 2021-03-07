التداول بالأسهم، حقل ألغام أمام المستجدين

ومع سعي الكثيرين للحصول على مصدر دخل قفزت معدلات تداول أسهم البورصة لمستويات قياسية رغم المخاطر الكبيرة التي يحملها ذلك مع هيمنة لاعبين كبار في تلك الأسواق وتظهر الأرقام خسارة أكثر من 90% من متداولي الأسهم خلال سنة. وبالطبع هناك فارق بين التداول اليومي (بما فيه من مضاربة وبيع حسب تقلبات السوق) وشراء الأسهم طويل الأجل .

فمن منصات مثل ساكسو بنك وثروة و إيفيست، يستكشف محرر أريبيان بزنس اختلاف طبيعة الاستثمار بالأسهم بين التداول اليومي والاستثمار بعيد الأجل.

أما منصة ثروة sarwa.co التي تعمل من مقرها في دبي، فهي تقدم فرص الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة ETF بالاعتماد على خوارزميات، أي استثمار روبوتي تقول إنها أسرع وأفضل في تتبع معطيات الأسواق واختيار الاستثمار الأفضل من خلال خوارزميات مصممة لتولي العملية.

يتحدث مارك شهوان الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في ثروة عن خطط الشركة الحالية لهذا العام ويقول لأريبيان بزنس:” بالنسبة لعام 2021، سنواصل التركيز على نمونا وزيادة حصتنا في السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة – لدينا ميزات ومنتجات جديدة رائعة سيتم طرحها قريبًا مثل تطبيق ثروة. من حيث توسيع منصتنا، لقد تم ترخيصنا مؤخراً من قبل الهيئة هيئة السوق المالية ولدينا خطط للتوسع في السوق السعودي. ستتاح الفرصة لعملائنا في المملكة للتسجيل واستخدام نفس المنصة الحائزة على الجوائز التي يستخدمها عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. نريد أن تصبح ثروة حلاً متاحاً للجميع في المنطقة حتى نتمكن من مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس على العيش حياة أفضل باستخدام الاستثمار الذكي. إنها المهمة الاساسية لشركة ثروة وفريقها.

أما عن مستوى الزيادة في الإقبال عن منصة ثروة خلال الشهور الماضية خلال الجائحة، يؤكد شهوان أنه :” في عام 2020، شهدنا نموًا بنسبة 400٪ خلال الجائحة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. من تجربتنا استنتجنا أن الراحة، الأمن، والطابع العملي هم المحركون الرئيسيون في هذا اليوم والعصر، وكان هذا جزءًا كبيرا من السبب الذي جعل منصتنا ناجحة خلال الجائحة

ونحن مصممون على العمل عن بُعد، ومع الدمج الرقمي الكامل، وفريق دعم عبر الإنترنت رأينا تدفقاً من العملاء الجدد – بينما كانت البنوك التقليدية تعاني من الرقمنة وتكافح معها.

انهيار السوق الذي اعتقد الكثيرون أنه سيكون التحدي الرئيسي للمستشارين الآليين مع افتراض أن العملاء سيخافون ويبيعون الكثير من أصولهم.

على العكس ، شهدنا زيادة هائلة في عمليات إعادة الإيداع من العملاء الحاليين ، بسبب المحتوى التعليمي المستمر عبر الإنترنت الذي ندفعه ، سواء كان ذلك من خلال التواصل المباشر على لوحة القيادة ، ومرسل البريد الإلكتروني ، ووسائل التواصل الاجتماعي.

بحسب علمي فإن ثروة تقدم فرص الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة ETF، فهل هناك نية لتوسيع ذلك بمنتجات استثمارية أخرى؟

نحن نتطلع دائما إلى التوسع في فآت الأصول المختلفة وتحسين المنتجات التي نقدمها بالفعل. نحن نتابع عمليات السوق ونستمع الى احتياجات عملائنا، ونعمل على تزويدهم بأفضل النصائح التي تساعدهم على تنمية ثروتهم بطريقة أفضل.

وسوف نستمر في إضافة منتجات جديدة وميزات مختلفة.

يرى البعض ما تقدمه ثروة بأنه للمستجدين، ما ردكم على ذلك مع وجود قيود على الأسهم العالمية – أو الأمريكية التي يمكن الاستثمار بها؟

سواء اذا كنت مستثمرا متمرسا أو مستجدا في الاستثمار فإن ثروة تساعدك في الوصول إلى هدفك المالي بطريقةٍ مثلى من خلال الاستثمار بمحفظة استثمارية متنوعة عالمياً من الأسهم والسندات وفئات الأصول الأخرى التي تتناسب مع تحملك للمخاطر.

دراسات أكاديمية عديدة اظهرت أن الاستثمار في صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة التي تتبع السوق يتفوق على انتقاء الأسهم على المدى الطويل.

تنويع الاستثمار يعني انك تستطيع أن تخفض المخاطر وتزيد العوائد. نحن نستثمر في البورصات العالمية من خلال صناديق الاستثمار المتداولة. يشمل الاستثمار في الشركات الكبيرة والمتوسطة في البلدان المتقدمة النمو والناشئة، الشركات السريعة النمو في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، والأسواق الناشئة، السندات الحكومية وسندات الشركات على مستوى العالم التي توفر دخلًا ثابتًا، وتقلبًا منخفضًا وارتباطًا منخفضًا بالأسهم. كم تخولك هذه المحافظ إمكانية الوصول الى الأسواق المالية في أكثر من اربعون دولة تشكل 90% من الأسواق العالمية وإلى العقارات من خلال صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في الولايات المتحدة (REITs). منصتنا ليست فقط سهلة ومتاحة للمستثمرين الجدد، فمحافظنا الاستثمارية هي أيضاً لكل من يبحث عن طريقة لبناء نمو مالي على المدى الطويل ولخطة استثمارية آمنة ومتنوعة عالمياً. نحن نستقطب أيضاً عملاء والمستثمرين ذو الخبرة الواسعة لأننا نحدد مستويات المخاطر الخاصة بهم ونوصي بمحفظة بناءً على أهدافهم الخاصة وخبرتهم السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين المبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء الاستراحة علماً أننا نعمل على إعفائهم من القلق على إعادة التوازن وإعادة استثمار الأرباح ونزيل مشكلة الاضطرار إلى رعاية استثماراتهم بأنفسهم. –

ها هو علي حسن ، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول عبر الإنترنت إيفيست Evest ، يناقش فكرة تكوين مصدر دخل خامل وكيفية تقييم مصداقية العديد من المنصات ، كما يتناول تقديراته لما سيكون مستقبل منصته خلال سنتين من الآن.

ما الذي دفع بتشكيل رؤية إيفيست لتوعية الناس حول العمل على الإنترنت وبناء دخل خامل؟

لدينا خبرة واسعة في هذا المجال ، وعلى مدى السنوات الـ 13 الماضية ، لاحظنا أن معظم المتداولين الجدد الذين يأتون إلى منصاتنا هم مبتدئين. فهم يرون الفرص ويريدون الدخول إلى السوق ، ولهذا السبب نحن أيضًا نضع هذه المهمة على عاتقنا – لتثقيفهم قبل الخوض في السوق عبر الإنترنت حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل. هذا ما نقوم به في الوقت الحالي وما سنستثمر فيه في المستقبل.

-برزت أنشطة التداول عبر الإنترنت بشكل كبير في الأخبار الأخيرة ، خاصة بعد الحملة الأخيرة التي قادها مستثمرو التجزئة والتي رفعت قيم أسهم جيم ستوب وإي إم سي وبلاكبيري حتى أنها تسببت برفع قيمة الفضة. هل يمكنك توضيح بعض الأشياء الأساسية التي يحتاج الناس إلى معرفتها حول التداول عبر الإنترنت.

ما نلاحظه الآن هو شيء جديد لم نره في الماضي: وهو بروز قوة الشبكات الاجتماعية في هذا المجال. لقد ذكرت ما حدث مؤخرًا مع اثنين من الأسهم مثل Gamestop و الفضة و نوكياوبلاكبيري… هذا شيء جديد. ومع ذلك ، ما زلت غير متأكد من أن هذا شيء يمكن أن يستمر ، أو أنه يمكننا التفكير في استثمار طويل الأجل ومتابعة هذه المجموعة من الأشخاص. ومع ذلك ، يجب أن نواصل مراقبة السوق.

هذه اللحظات هي بالضبط ما يقدمه لنا التداول عبر الإنترنت. فهو يتيح لنا الوصول السهل والتنفيذ السريع. إذا كنت تاجرًا أتابع تلك المجموعة من الأشخاص على ريديت ، فعندما أعلنوا أنهم يتجهون إلى الفضة ، فإن استخدام منصة تداول عبر الإنترنت سيساعدني في دخول السوق بسرعة لشراء الفضة أو بيعها ، وفقًا لما يقترحونه. هذه إحدى مزايا التداول عبر الإنترنت.

إنه عكس التداول الذي نعرفه من البنوك – إنه بسيط وأرخص تكلفة ، بحيث يمكن للجميع الوصول إلى التداول عبر الإنترنت.

دعنا ننتقل إلى منصتكم الآن. ما هي بعض سياسات التداول الرئيسية عبر الإنترنت التي تمارسها إيفيست ؟

يف يجب على المتداول المستجد دخول مجال التداول عبر الإنترنت وتقييم مصداقية أي منصة؟

هناك بعض الأشياء التي يجب على المبتدئين التحقق منها قبل فتح حساب في أي منصة تداول عبر الإنترنت.

أولا ، اللوائح. ما هي اللوائح التي لدى الشركة؟ يمكن التحقق من ذلك بسهولة عبر الإنترنت.

الأمر الثاني: من خلال الشبكة التي لدينا اليوم ، يمكنك بسهولة التحقق من سمعة الشركة – وهو مؤشر مهم يجب أن يوضح أي قرار بشأن فتح حساب مع هذه الشركة.

وبعد ذلك ، بالطبع ، انظر إلى الخدمة التي يقدمونها. بمجرد أن تصبح مبتدئًا ، يجب أن تحصل على جميع الخدمات والتعليم التي ناقشناها. يجب أن تكون الشركة متاحة لك خلال الفترة الصعبة – عندما تتداول وتحتاج إليها. لذا فإن جودة الخدمة هي أيضًا شيء أساسي تحتاج إلى التحقق منه في أي منصة تداول عبر الإنترنت.

بالنظر إلى ظروف الجائحة وتطور التداول عبر الإنترنت ، أين تأمل أن ترى إيفيست خلال العامين المقبلين؟

نحن نضع كل جهودنا على مدى العامين المقبلين لزيادة تواجدنا المحلي ، وفتح مكاتب محلية ، خاصة في جميع أنحاء المنطقة ، واكتساب لوائح جديدة من أجل منح الثقة لمتداولينا. يجب أن يشعروا أنهم يتداولون مع شركة لديها لوائح مختلفة وأهم شيء هو بذل كل جهودنا لمواصلة صنع منتجات جديدة تساعد المتداولين الجدد على اتخاذ قرارات أفضل.

: إذا وجدت منصة جديرة بالثقة وموثوقة ، فماذا تنصحني فيما يتعلق بكيفية الإقدام والمباشرة بالتداول على الإنترنت؟ ماذا يجب أن تكون خطواتي الأولى؟

عليك أن تبدأ على ركيزة المعرفة. هناك العديد من الموارد التعليمية المجانية التي يمكنك الاطلاع عليها من أجل زيادة معرفتك بالتداول عبر الإنترنت.

يجب أن تبدأ باستثمار صغير. تتمثل إحدى مزايا التداول عبر الإنترنت في أنه يمكنك البدء بحساب بقيمة 250 دولارًا أو 500 دولار.

يجب عليك تخصيص الوقت للتداول عبر الإنترنت. لا يقتصر الأمر على فتح حساب وفتح صفقات وشراء أسهم متنوعة – فأنت بحاجة إلى تخصيص بعض الوقت لمتابعة السوق. هذا أمر بالغ الأهمية.

من أهم الأشياء أن تحافظ على هدوئك وتتجنب الانفعال والتسرع إزاء ما يحدث في السوق لأنه في الوقت الحاضر مع كل الأخبار التي نراها ، فإن الأسواق متقلبة للغاية. إذا قمت بخلط العواطف مع التداول فقد يؤثر ذلك على استراتيجية التداول لديك ، والتي تحتاج إلى الالتزام بها، فالمحافظة على الهدوء والتريث أمر أساسي خلال التداول.

: لقد ذكرت موارد مجانية عبر الإنترنت للتعرف على التداول – هل يمكنك التوصية بأي منها؟

موقعنا! لدينا مكتبة كاملة مخصصة لتثقيف عملائنا. يتضمن مقاطع فيديو وكتب إلكترونية ونشرات إخبارية … حتى أننا نقدم لعملائنا إشارات تساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل. يمكنك زيارة Evest.com لرؤية المكتبة بأكملها.

يؤكد علي حسن ، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول عبر الإنترنت إيفيست Evest ، التي تعمل من قبرص أن الاستثمار بعيد الأجل هو ما تفضله الشركة ولفت إلى أن أعدادا كبيرة من المستثمرين لمستجدين في التداول بالأسهم واجهوا صعوبات كبيرة على منصات التداول بسبب الإقبال الهائل خلال الشهور الماضية، ولفت أن شركته تقدمت للحصول على تراخيص من مراكز مالية خليجية.

يذكر أن مستثمرون سعوديون تداولوا في الأسهم الأمريكية بنهاية الربع الثالث 2020 بما يزيد عن 114 مليار ريال بالاستناد إلى رصد لقيم التداول في الأسهم الأمريكية، التي تتم عن طريق الوسطاء المحليين، ولكن ماذا عن الاستثمار بالأسهم مباشرة عبر الإنترنت أو تطبيقات الجوال.

نسبة كبيرة من المتعاملين السعوديين بالأسواق الأمريكية يقومون بذلك عن طريق فتح حسابات لدى وسطاء داخل أمريكا عن طريق الإنترنت (وتطبيقات الجوال ، هذه النسبة تعد أكبر بكثير من نسبة الذين يتعاملون مع وسطاء محليين.بحسب تقديرات السوق السعودي.

لا يتوفر تطبيق روبن هود المجاني في التداول، خارج الولايات المتحدة ولكن هناك تطبيقات عديدة أخرى برسوم أو عمولة مخفضة أو معدومة أحيانا.

ولا بد من الانتباه أن هناك مكاسب أحيانا من العمولة العالية لأنها تكشف خفايا كثيرة في تطبيقات التداول مثل إي ساكسوبنك و إي تورو وشواب وفيديلتي و eTrade وغيرها.

ومثلا يمكنك الطلب من الوسيط المحلي إلغاء منح المضاربين القدرة على استدانة أسهم منك عند قيامهم بالبيع على المكشوف، أي حين يسعون لتخفيض قيمة أسهم الشركة التي تستثمر فيها أنت بأسهم. وهي جانب خفي لا ينتبه له من يتداول بالأسهم عبر التطبيقات.

وتحمل تسهيلات المضاربين في تطبيقات التداول أسماء عديدة مثل برنامج اقراض الأسهم share lending program، وفي تطبيق شواب تأتي باسم آخر وهو Security Lending Fully Paid Program (SLFPP).

وكشفت مضاربات أسهم جيم ستوب هذه الميزة التي أزعجت متداولي أسهم شركة جيم ستوب حين علموا أن أسهمهم تستخدم ضدهم لتخفيض سعر أسهم الشركة حين يتيحون دون علمهم إقراض أسهمهم لمضاربين يسعون لعمليات البيع على المكشوف ضد أسهم الشركة .(رابط تدوينة في موقع ريديت تكشف اسم تسهيلات الإقراض في كل تطبيق للتداول).