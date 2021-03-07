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أسهم تسلا تهوي والشركة تفقد مئات المليارات من قيمتها السوقية

خسر ماسك، نحو 13.6 مليار دولار، لتصل ثروته لـ176 مليار دولار، في المرتبة الثانية في القائمة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أسهم تسلا تهوي والشركة تفقد مئات المليارات من قيمتها السوقية

وأدى الانخفاض الحاد في سعر سهم  تسلا إلى خسارة أكثر من 250 مليار دولار (193 مليار جنيه إسترليني) من قيمة شركة السيارات الكهربائية ، وخفض قيمة صندوق الاستثمار في إدنبرة الذي يعد أحد أكبر الداعمين للشركة بحسب صحيفة الغارديان.

انخفضت الأسهم بنسبة 7.5٪ في التعاملات المبكرة في الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى 575 دولارًا – مما جعلها في طريقها للإغلاق بنسبة 16٪ هذا الأسبوع و 35٪ أقل من ذروتها القياسية البالغة 883 دولارًا في 26 يناير.

وكانت أسهم “تيسلا” قد تراجعت الخميس  8.06% -إلى 682.22 دولارا وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم الأميركية، بعد أن اعتبر المستثمرون أن أسهم الشركة مسعرة بما يزيد عن قيمتها الحقيقية.

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