إدراج أنغامي بعد اندماجها في بورصة ناسداك نيويورك

أعلنت “أنغامي إنك.” (“أنغامي” أو “الشركة”)، منصة تكنولوجيا البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ و”فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك” – وهي شركة استحواذ مدرجة ذات أغراض خاصة يقودها الرئيس التنفيذي ف. جاكوب شيريان والمؤسسان المشاركان سوراب جوبتا وأبهياناند سينغ – عن إبرام اتفاقية اندماج نهائية تصبح “أنغامي” بموجبها أول شركة تكنولوجيا عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك، وبقيمة مبدئية تصل إلى 220 مليون دولار. وستزاول الشركة المندمجة أعمالها تحت مسمى “أنغامي” مع تداول أسهمها باستخدام الرمز الجديد “ANGH”. ومن المتوقع اختتام الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2021.

وتحظى “أنغامي” حالياً بدعم عدد من أبرز شركات رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمساهمين الاستراتيجيين، بما في ذلك مجموعات إعلامية وشركات اتصالات تملك مجتمعة ما يقارب 68% من “أنغامي”، وتعود ملكية باقي الأسهم إلى المؤسسين.

ويدير “أنغامي” فريق إدارة متمرس بقيادة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي إدي مارون، وسيواصل هذا الفريق تشغيل وإدارة “أنغامي” بعد إتمام الصفقة. كما سيستمر الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة إيلي حبيب في منصب المدير التنفيذي للتكنولوجيا. ومن المتوقع أن ينضم ف. جاكوب شيريان، الرئيس التنفيذي لشركة “فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك”، كرئيس تنفيذي مشارك لمدة عام واحد.

وبهذه المناسبة، قال إدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أنغامي”: “نعيش اليوم لحظة استثنائية بالنسبة لنا جميعاً في ’أنغامي‘ وشركائنا على مستوى العالم. فقد تعاونا أنا وإيلي على تأسيس الشركة عام 2012 لتكون ’أنغامي‘ أول منصة من نوعها لتكنولوجيا الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واليوم، اتخذنا خطوة مهمة في مسار نمونا لنصبح أول شركة تكنولوجيا عربية من المنطقة يتم إدراجها في بورصة ناسداك. ويتيح لنا هذا الإدراج في بورصة أمريكية فرصة الوصول إلى رأس مال للنمو، وإلى منصة عالمية هي الأفضل على مستوى العالم”.

من جانبه قال إيلي حبيب ، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في “أنغامي”: “نحن فخورون بالمنتج والتكنولوجيا التي استطعنا تطويرها، وسيكون بإمكاننا الآن الاستثمار بشكل أكبر في الأبحاث والتطوير والابتكار لتقديم منتج يتخطى حدود الموسيقى إلى توفير تجارب ترفيهية رقمية شاملة مع الحفاظ على العلاقة المناسبة بمستخدمينا وميزتنا الإقليمية”.ووفقاً لما تنص عليه الصفقة، تصل القيمة المبدئية للشركة المندمجة إلى حوالي 220 مليون دولار، أو ما يعادل 2,5 ضعف الإيرادات المتوقعة لعام 2022. بالمقارنة مع 6,5 ضعف الإيرادات لمنافستها العالمية “سبوتيفاي”.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “شعاع كابيتال”: “يسعدنا أن نقود عملية الاستثمار الخاص في الأسهم العامة لدمج أعمال ’أنغامي‘ مع ’فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك‘، وهو ما سيساهم في تسريع وتيرة نمو ’أنغامي‘ ويعزز من نجاحها كشركة رائدة في مجال بث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقادت ’شعاع‘ في وقت سابق من العام الجاري جولة تمويل لشركة ’أنغامي‘، وتعمل عن كثب مع فريق عمل الشركة لتأمين الاستثمار الخاص في الأسهم العامة وتحقيق نجاح إدراجها في بورصة ناسداك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإدراج في ناسداك وما يرافقها من إمكانية تعزيز السمعة والوصول إلى رأس المال سيساهم في دفع عجلة نمو الشركة”.

من جهته قال سام بارنت، الرئيس التنفيذي لشركة “ام بي سي”، المجموعة الإعلامية السعودية وإحدى المساهمين الرئيسيين في أنغامي: “تفخر “ام بي سي” بالفريق الاستثنائي في أنغامي ويشرفنا أن نكون جزءًا من قصة نجاح ضخمة للمنطقة. لقد التزم الفريق بإحداث ثورة في صناعة الموسيقى العربية من خلال الابتكار وتقديم أفضل منتج في السوق”.

من جانبه قال ربيع خوري، الشريك الإداري في شركة “ميدل ايست فندشير بارتنرز” (MEVP)، أحد أبرز مديري أصول رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “بصفتنا أكبر المستثمرين المؤسسيين في ’أنغامي‘، يسعدنا في شركة “ميدل ايست فندشير بارتنرز” أن نشهد إدراج شركة أخرى من أفضل الشركات الموجودة ضمن محفظة أعمالنا في بورصة ناسداك، السوق العالمية الرائدة للتكنولوجيا. لقد تعاونا مع إدي وإيلي منذ انطلاقتهما في عام 2012، ولطالما دعمنا ’أنغامي‘ بدءاً من جولة التمويل الأولية وعبر جميع جولات التمويل اللاحقة. وتكللت هذه الشراكة القوية مع ’أنغامي‘ باستقطاب اهتمام ’فيستاس‘ كشريك اندماج أمثل. ولا شك أن هذا الاندماج سيرسخ مكانة ’أنغامي‘ كشركة رائدة بمجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيزودها بالتمويل اللازم لمرحلة النمو التالية، مما يجعلها واحدة من أبرز منصات التكنولوجيا على الإطلاق”.

وبدوره قال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الإقتصادية – أبوظبي: “تشكل أبوظبي منصة ينطلق منها المبدعون لتحقيق التميز عالمياً. ويكمن دورنا في دعم كل خطوة من رحلة المستثمرين والشركات. وسيؤدي إدراج أسهم ’أنغامي‘ في ناسداك إلى تمكينها من الاستثمار في مجال الابتكار انطلاقاً من مقرها الرئيسي في أبوظبي، وتسريع خطط نموها الطموحة دولياً. كما سيساهم ذلك في إرساء نموذج تحتذيه شركات أبوظبي الأخرى لبلوغ كامل إمكاناتها عبر الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية”.

من جهته قال سوراب جوبتا، الشريك المؤسس لشركة “فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك”: “إنها صفقة بالغة الأهمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك بالنسبة لشركة ’فيستاس‘. وبصفتنا شركة استحواذ لأغراض خاصة تركز على قطاع الإعلام والترفيه، كان هدفنا العثور على شركة سريعة النمو، ودعم رواد الأعمال الاستثنائيين أمثال إدي وإيلي. وتنسجم ’أنغامي‘ مع ثقافة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيثمر الجمع بين هذه الشركة وفريق عمل ’فيستاس‘ عن كيان مؤثر في قطاع الإعلام والترفيه. ولا يسعنا إلا أن نكون في غاية الفخر بالجهود التي بذلها الجميع للوصول إلى هذه المرحلة؛ لكننا ما زالنا في البداية فقط”.