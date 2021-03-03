الإمارات: استمرار تدفق السيولة يرفع قيمة الصفقات في سوق الأسهم الى 1.22 مليار درهم

وأضافت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة الى خزينة مكاسبها أرباحا جديدة تجاوزت قيمتها ملياري درهم في ختام التعاملات التي مهدت لصعود بنسبة أعلى خلال الأيام القادمة وفقا لما تظهره معطيات التحليل الفني.

وفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.80% بالغا مستوى 2589 نقطة فقد اغلق المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية على استقرار عند 5699 نقطة.

وتواصل تركز الجزء الأكبر من التداولات على أسهم العقار والبنوك بالإضافة لشريحة من الأسهم القيادية الأخرى وشهد سهم إعمار العقارية وإعمار مولز تعاملات نشطة وذلك بعد الإعلان عن عملية الاندماج بين الشركتين ،وهو ما رفع أسعار السهمين الى 3.71 درهم و1.78 درهم على التوالي وسط تداولات تجاوزت قيمتها 215 مليون درهم.

كما شهد سهم اعمار للتطوير نشاطا كبيرا بالغا مستوى 2.87 درهم. واغلق سهم تكافل الامارات عند 1.50 درهم بالإضافة الى سهم امان 1.08 درهم.

وفي سوق العاصمة واصل سهم الشركة العالمية القابضة صعوده بالغا مستوى 48 درهما في حين اغلق سهم بنك ابوظبي الأول عند 14.82 درهم وسهم شركة الدار 3.74 درهم.