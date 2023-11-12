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السعودية: “يقين كابيتال” تعلن طرح 240 ألف سهم لـ “فاد” بواقع 84 ريالاً للسهم

سوف تقوم شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة فاد العالمية في السوق الموازية “نمو”.

فريق التحرير by فريق التحرير
يقين كابيتال

أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة فاد العالمية في السوق الموازية “نمو” عن إتمام عملية الطرح لعدد 240 ألف سهم عادي تمثل نسبة 20% من أسهم الشركة بسعر 84 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

وأعلنت اليوم الأحد شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة فاد العالمية في السوق الموازية التي تمثل نسبة (20%) من أسهم الشركة.

وقالت يقين كابيتال المدرجة في سوق السعودية المالي “تداول” إن نسبة التغطية بلغت 922.55% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأربعاء الموافق أول نوفمبر، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر.

وتابعت الشركة: سوف تقوم شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة فاد العالمية في السوق الموازية “نمو”.

وفي ذات السياق أقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية بالموافقة على طلب شركة فاد العالمية (الشركة) طرح عدد مائتين وأربعين ألف (240,000) سهم عادي.

كما أقر المجلس تحديد نطاق السعر للطرح على المستثمرين المؤهلين وهو84 ريال سعودي للسهم الواحد.

كذلك أعتمد المجلس السماح للشركة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين خلال فترة الطرح، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية.

وأوصت بنشر هذا القرار على موقع الهيئة الإلكتروني مع سريان هذا القرار من تاريخ صدوره.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...