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نتائج “آي بي إم” في الربع الرابع من 2023 تتجاوز توقعات وول ستريت

سجلت شركة آي بي إم ارتفاعاً ضئيلاً في إيرادات البرمجيات بنسبة 3% فقط خلال الربع الرابع من العام المنصرم

فريق التحرير by فريق التحرير
آي بي إم

ارتفعت أسهم شركة “آي بي إم” (IBM) الأميركية بنسبة 6% في التعاملات الممتدة، الأربعاء، بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الرابع لعام 2023 التي فاقت توقعات وول ستريت، وذلك على الرغم من حالة التقلب وعدم اليقين المهيمنة على الاقتصاد.

وسجلت “آي بي إم” أرباحاً مصححة للسهم بلغت 3.87 دولار، مقابل توقعات بـ3.78 دولار. كما بلغت الإيرادات 17.38 مليار دولار، مقابل توقعات بـ17.30 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الطلب على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. كما زاد صافي الدخل إلى 3.29 مليار دولار، أو 3.55 دولار للسهم.

وبلغ إجمالي التدفق النقدي الحر 11.2 مليار دولار، مقابل توقعات بـ10.5 مليار دولار. وجاء هامش الربح الإجمالي للشركة، البالغ 59.1%، هو الأكبر منذ عام 1999.

وعلى الرغم من أن إيرادات البرمجيات، وهي أكبر قطاع أعمال في “آي بي إم”، ارتفعت بنسبة 3% فقط، إلا أنها كانت أقل من الإجماع البالغ 7.67 مليار دولار.

تعكس نتائج “آي بي إم” القوية في الربع الرابع قدرة الشركة على النمو في ظل ظروف اقتصادية صعبة. كما أنها تعزز الثقة لدى المستثمرين في قدرة الشركة على تحقيق نمو مستقبلي قوي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...