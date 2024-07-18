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ميريديان القابضة تستحوذ على 27٪ في شركةDKK Partners

أعلنت شركة ميريديان القابضة الأمريكية، المتخصصة في مجالات الدفع العالمية وإدارة علاقات العملاء والصناعة المصرفية، عن خططها للإدراج في بورصة نيويورك.

فريق التحرير by فريق التحرير

في إطار هذه الخطط الاستراتيجية، استحوذت ميريديان على حصة بنسبة 27٪ في شركة التكنولوجيا المالية DKK Partners، التي تمتلك مكاتب في دبي، لتعزيز قدراتها المؤسسية.


تعتبر DKK من الشركات المتخصصة في الأسواق الناشئة والسيولة النقدية لصرف العملات الأجنبية، وتواصل توسعها العالمي. تأسست الشركة في عام 2020 على يد خبراء مصرفيين متمرسين، دومينيك دورو، الذي كان يعمل سابقًا في RBS و Citi، وخالد تالكدر، الذي شغل مناصب في UBS وCiti و Deutsche Bank.
شهدت DKK ارتفاعًا في تدفقاتها المالية لتصل إلى 1.3 مليار دولار في المعاملات خلال العام الماضي، مع وصول الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 2 مليون دولار، ونسبة نمو سنوي مركب بلغت 150٪.

ميريديان القابضة تستحوذ على 27٪ في شركةDKK Partners


كجزء من الصفقة، قامت ميريديان القابضة وDKK Partners بتشكيل تحالف استراتيجي لتعزيز خططهما التجارية من خلال تأمين قدرات الدفع العالمية، الاستحواذ، السيولة المصرفية وصرف العملات الأجنبية. تتضمن الاتفاقية حصول DKK على أسهم في ميريديان بالإضافة إلى ضخ نقدي بملايين الدولارات لتمكين التوسع السريع.

ميريديان القابضة تستحوذ على 27٪ في شركةDKK Partners


في وقت سابق من هذا العام، دخلت DKK في شراكة مع مجموعة سييد، التابعة لمكتب الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم الخاص، لتمكين المعاملات الشفافة والفعالة للمؤسسات المالية العالمية. كما حصلت الشركة على الموافقة الأولية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) لتقديم خدمات وسيط الأصول الافتراضية (VASP).


الهدف الاستراتيجي هو الاستحواذ على المؤسسات المالية المنظمة ودمجها عبر جغرافيات متعددة لخلق تحويل سلس للقيمة عبر نظام ميريديان الإيكولوجي، مما يجمع بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...