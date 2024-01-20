“ميتا” تقترب من العودة إلى نادي التريليون دولار

ارتفعت القيمة السوقية للشركة العالمية “ميتا بلاتفورم” (فيسبوك سابقا)، العاملة بقطاع مواقع التواصل الاجتماعي، لتقترب من مستوى التريليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ عامين، وذلك بعدما ارتفعت أسهم “ميتا” بنحو 200% خلال عام 2023.

ووصلت القيمة السوقية للشركة المالكة لتطبيقات “فيسبوك“، “واتساب”، و”إنستجرام”، و”ماسنجر”، بالإضافة إلى تطبيق “ثريدز”، إلى نحو 980.48 مليار دولار.

متى تصل “ميتا” لنادي التريليون؟

ويفصل الشركة التي يديرها الملياردير الشاب “مارك زوكربيرج”، نحو 19.6 مليار دولار فقط، للدخول في قائمة شركات نادي تريليون دولار، التي وصلت لها آخر مرة في سبتمبر 2021.

ويعتبر شهر سبتمبر 2021، هو آخر مرة وصلت فيها القيمة السوقية للشركة الأم لكل من “فيسبوك” و”إنستجرام” إلى نادي التريليون دولار.

وتضم قائمة شركات نادي التريليون دولار، عدد من الشركات القليلة جدا على مستوي العام على رأسها شركة مايكروسوفت العالمية، وآبل الأمريكية، وأرامكو السعودية، وأمازون الأمريكية، وألفابت الشركة الأم لشركة جوجل، وإنفيديا الأمريكية المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية.

ثاني أفضل الشركات أداء

وخلال تعاملات الجمعة، سجل سهم “ميتا” نحو 381.68 دولار، بالمقارنة مع 376.13 دولار، عند نهاية إغلاق الخميس.

ويحتاج سهم الشركة المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر، للوصول إلى مستوى 389.13 دولار، حتى تصل القيمة السوقية للشركة إلى تريليون دولار.

وخلال عام 2023، ارتفع سهم الشركة التي يديرها الملياردير الشاب “مارك زوكربيرج”، بنحو 200%، ما يجعل سهم الشركة، ثاني أفضل الشركات أداءً بمؤشر “إس أند بي 500” بعد شركة “إنفيديا” العاملة بقطاع تصنيع الرقائق الإلكترونية.