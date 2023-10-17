“مياهنا” تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب في السعودية

تدرس شركة “مياهنا” السعودية لمعالجة المياه طرحاً عاماً أولياً لأسهمها في السوق المحلية العام المقبل.





“مياهنا”، التابعة لشركة “فيجن إنفيست” (Vision Invest) القابضة، أجرت محادثات مع مستشارين حول صفقة محتملة يمكن أن تجمع من خلالها ما يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وقالوا إن شركة “همة كابيتال” تقدم المشورة لـ”مياهنا” بشأن بيع أسهمها. ولم يستجب ممثلو الشركات لطلبات التعليق، وفقا لـ”الشرق”.





عاد سوق الاكتتابات العامة الأولية في المملكة العربية السعودية إلى الحياة منذ بداية الصيف، بعد أن ظل خاملاً تقريباً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مع ضعف أداء المؤشر الرئيسي. وبعد أن شهد المؤشر انتعاشاً حتى أواخر يوليو، عاود الانخفاض منذ ذلك الحين مرة أخرى ومحا تقريباً مكاسب العام.





ومع ذلك، يبدو أن الاكتتابات العامة الأولية في جميع أنحاء الخليج العربي صامدة بشكل جيد حتى مع احتمال اشتداد الحرب بين إسرائيل وحماس. قفز سعر سهم شركة “أديس” بنسبة 35% تقريباً في أول أيام تداوله بالسوق السعودية يوم الأربعاء الماضي.





توفر “مياهنا” خدمات معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة المياه في المناطق الحضرية، وفقاً لموقعها الإلكتروني.

وتساعد على إعادة استخدام المياه لتوفير بديل لتحلية المياه ونقلها لمسافات طويلة.





تمتلك “فيجن إنفيست” ما يزيد عن 50 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة عبر مشاريع البنية التحتية وشركات الخدمات في قطاعات تشمل الطاقة والمياه والتصنيع والمرافق والبناء.

تعتبر الشركة إحدى الداعمين لشركة “أكوا باور“، التي أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية لمسيرة المملكة لتطوير إمدادات طاقة منخفضة الانبعاثات، وطرحت أسهمها للجمهور في عام 2021.





