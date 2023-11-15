فريق التحرير by فريق التحرير

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مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال تضيف 7 شركات خليجية إلى مؤشراتها

ستقوم “إم إس سي آي” بتحديث مراجعتها الدورية للأسواق في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2023

فريق التحرير by فريق التحرير

أضافت “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” (إم إس سي آي) 7 شركات خليجية إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

وأعلنت “إم إس سي آي” مراجعتها الدورية لمؤشراتها، فأضافت في السعودية سهمي شركتي المطاحن الأولى ومصنع جمجوم للأدوية، وصندوق الراجحي ريت إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

وبذلك وصل عدد الشركات السعودية المدرجة على مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير إلى 80 شركة، فيما يتضمن المؤشر القياسي العالمي 41 شركة.

وأضافت في الإمارات سهم شركة رأس الخيمة العقارية إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير

وفي الكويت أضافت أسهم 3 شركات هي: مجموعة عربي القابضة، شركة عقارات الكويت (عقارات)، فيفا الكويت تليكوم إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

وستقوم “إم إس سي آي” بتحديث مراجعتها الدورية للأسواق في 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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