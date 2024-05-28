فريق التحرير by فريق التحرير

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منصة استثمار إلكترونية تطلق خدماتها في السوق الإماراتية

منصة الاستثمار ثاندر تدخل السوق الإماراتية لتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة

فريق التحرير by فريق التحرير

أطلقت منصة الاستثمار ثاندر خدماتها في السوق الإماراتية لتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة وذلك بعد النجاح الذي حققته في مصر بحسب بيان صحفي.

وحصلت الشركة على ترخيص من الفئة 3A، من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي.  

ستوفر المنصة إمكانية الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في بورصات الولايات المتحدة، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم الجزئية، بدون حد أدنى للاستثمار.

كما تخطط لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية عند ترسيخ وجودها في المنطقة، مما يعزز تنوع خدمات “ثاندر” التي أثبتت حضورها في السوق المصرية.

استحوذ تطبيق الشركة على 85% من إجمالي معاملات المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية، بحلول شهر أبريل من عام 2024.

وقد سجل أكثر من 3 ملايين عملية تحميل، مع 500 ألف مستخدم نشط شهريًا، وتقول الشركة إن النجاح الذي حققته في مصر خير دليل على إمكاناتها الكبيرة، حيث وصل تداول المستثمرين المصريين عبر المنصة إلى أرقام مذهلة، بلغت 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

كما ساهم التطبيق أيضًا في تسهيل دخول نسبة كبيرة من المستثمرين الجدد إلى سوق الأسهم في مصر، ويتيح دخول “ثاندر” إلى السوق الإماراتية توفير منصة متكاملة للمستثمرين، تقدم لهم مجموعة متنوعة من المنتجات.

وتسعى المنصة من خلال المكانة الاستراتيجية التي حققتها في مصر تكرار التجربة في دولة الإمارات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...