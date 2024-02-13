قفزت أسهم مجموعة “سوفت بنك” 30٪ على خلفية الارتفاع الكبير لسهم شركة “أرم هولدينغر” (Arm Holdings Plc) بنسبة 98 بالمئة، وأرم هي شركة تصميم الرقائق والتي تضاعفت قيمتها تقريباً منذ طرح خطتها الأسبوع الماضي حول كيفية استفادتها من طفرة الذكاء الاصطناعي بحسب بلومبرغ، وارتفع سهم “سوفت بنك” إلى أعلى مستوى منذ مايو 2021. واحتفظت “سوفت بنك” بحصة تبلغ حوالي 90% في “أرم” عندما طرحت الشركة في السوق العام الماضي.

وارتفعت أسهم “أرم” بنسبة 29% الاثنين، مما دفع مكاسبها إلى أكثر من 90% منذ أن أعلنت عن نتائجها المالية في 7 فبراير. وتتوسع الشركة خارج قاعدتها التقليدية في تكنولوجيا الهواتف الذكية إلى أسواق جديدة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من آفاقها.

يذكر أن سوفت بنك استحوذت على آرم مقابل 32 مليار دولار في 2016، في أكبر عملية شراء لها على الإطلاق، وكانت تنوي بيعها لإنفيديا لكن الصفقة البالغة قيمتها 66 مليار دولار وقتها انهارت بسبب عقبات تنظيمية في 2022، ثم قامت سوفت بنك العام الماضي بإدراج أسهم شركة أرم ARM لتصميم الرقائق والمملوكة بحوالي 90 بالمئة لمجموعة سوفت بنك، وجرى إدراج الأسهم و حددت سعر طرحها العام الأولي عند 51 دولاراً للسهم (وصل أمس إلى 148 دولار).