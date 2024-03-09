فريق التحرير by فريق التحرير

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مكاسب البورصة المصرية تتجاوز 125 مليار جنيه في أسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية نحو 338.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.013 مليارات ورقة مُنَفّذَة

فريق التحرير by فريق التحرير

حققت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت نحو 125.7 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 2.124 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 6.3%.
وقفز مؤشر السوق الرئيس “إيجي إكس 30” بنسبة 8.07%، مسجلاً 31300.54 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 1.14% ليصل إلى 7223.93 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقاً نمواً بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10281.10 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 338.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.013 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 869 مليون عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...