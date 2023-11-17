مصر تبيع 30% من الشرقية للدخان لشركة إماراتية بـ 531.6 مليون دولار

باعت مصر حصة 30% في الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) لشركة غلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية مقابل 16.40 مليار جنيه مصري (531.60 مليون دولار) في أول عملية بيع خارجية لأصول كبرى مملوكة للدولة منذ أن اتفقت على برنامج خصخصة مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول / ديسمبر الماضي، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وأكد هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان لوكالة “رويترز” أن شركة غلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية هي التي اشترت الحصة.

واشترت غلوبال 30 بالمئة من الشرقية للدخان أو 669 مليون سهم مقابل 16.40 مليار جنيه مصري (531.60 مليون دولار) أو 24.51 جنيه للسهم في صفقة نفذت بالبورصة يوم الخميس.

وأغلق سهم الشركة مرتفعا 0.95 بالمئة يوم الخميس عند 27.95 جنيه.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان أرسلته المجموعة المالية هيرميس القابضة (إي.إف.جي القابضة)، التي قامت بدور المستشار في الصفقة، إن المشتري وافق أيضا على دفع مبلغ إضافي قدره 4.38 جنيه للسهم، ليصل إجمالي قيمة الشراء إلى 650 مليون دولار.

ولم يذكر البيان الجهة التي سيتم دفع المبلغ الإضافي لها أو سبب تنفيذ هذا الجزء من الصفقة خارج البورصة.

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ عملية الشراء على أساس سعر الصرف الرسمي وهو 30.85 جنيه للدولار. وجرى تداول الجنيه في السوق السوداء يوم الخميس عند نحو 50 جنيهاً للدولار.

وذكر البيان أنه تم كذلك سحب أصول إضافية بملياري جنيه من الشركة الشرقية واحتفظت بها الشركة القابضة الحكومية بالاتفاق مع المشتري.

وأعلن مجلس الوزراء في أوائل أيلول / سبتمبر أن شركة غلوبال وافقت على شراء الحصة مقابل 625 مليون دولار من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة التي تملك 50.95 بالمئة من أسهم الشرقية.

ويقلص البيع حصة الحكومة إلى 20.95 بالمئة ويعطي قوة دفع لبرنامج الخصخصة المتعثر في مصر.

وقال مجلس الوزراء في سبتمبر إن غلوبال ستقدم في إطار الاتفاق 150 مليون دولار لشراء التبغ اللازم للإنتاج.

ووعدت مصر صندوق النقد الدولي في كانون الأول / ديسمبر بتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر بكثير في إطار السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهراً.

ومنذ ذلك الحين لم يتم إجراء المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي من أجل برنامج تسهيل الصندوق الممدد، واللتين كان من المقرر إجراؤهما في البداية في آذار / مارس وسبتمبر ، وهو ما يعود لأسباب من بينها بطء التقدم في عمليات بيع الأصول في مصر.

وتم الإعلان عن عدد من عمليات البيع لمستثمرين أجانب من حيث المبدأ، ولكن حتى الآن لم يتم استكمال أي منها.